Serra, entrenador de Locomotora Oliveras: "Hay que recordarla como una luchadora de la vida"

Más adelante expresó que "yo la tomo después del fallecimiento de Amílcar Brusa, en Santa Fe hay muy buenos entrenadores. Me cedieron muchos gimnasios para entrenar. Recorríamos los gimnasios para hacer guanteos, es lo lindo que ella dejó".

Serra también apuntó: "que no había tantas mujeres con sus características técnicas y físicas. Venía sparrings de Córdoba o Buenos Aires, siempre fue una diferente, una distinta. No tenía sábados, domingos, no había frío o lluvia, siempre salía a correr. A full y siempre por todo. El recuerdo será como una excelente deportista".

El entrenador también recordó que "el primer día yo sabía que estaba haciendo pesas, nos empezamos a entender, cuando ganamos la eliminatoria con Marcos Maidana nos conocimos. Ella estaba con Tello, el entrenador de Narváez. Le dije que la iba a ver, hacía un trabajo de pesas sobrecargado para el boxeo. La gente que la veía se sorprendía. Salieron cosas muy buenas. Su disposición humana y para aprender era permanente".

En otro tramo de la charla subrayó que "el mejor combate que hizo precisamente fue en Santo Tomé, era el cuarto título. Empezó en Pluma y subió cuatro categorías. Se preparaba para una categoría superior, tenía velocidad y potencia. Hasta donde pudimos siempre llegó. Fue destacada. Tenía en algunos momentos había que frenarla porque era vehemente, dosificar la intensidad. Metimos ritmo de combate, lo entendió y logramos muy buenos resultados. Hay que recordarla como una gran luchadora de la vida".

En la parte final soslayó que "admiraba a Tyson por los nocauts que siempre tuvo en su trayectoria. Sinceramente tengo muchas anécdotas que me quedan. Era muy ocurrente, odiaba la traición, el manoseo con la mala paga del boxeo femenino, y fue lo que la distinguió en relación al resto. Le costó parte de su carrera".