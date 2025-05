Yllana: "El primer objetivo de Colón tiene que ser entrar al Reducido"

El DT Andrés Yllana se refirió al gran objetivo de Colón, mientras que también disparó: "No prometo magia, pero sí trabajo y seriedad".

El ciclo de Andrés Yllana en Colón ya comenzó. Su debut no fue el soñado —derrota ante Defensores de Belgrano—, pero el nuevo entrenador rojinegro tiene claro el diagnóstico, los pasos a seguir y el peso que implica dirigir a un club de la magnitud del Sabalero.

El DT también destacó la infraestructura del club, algo que considera fundamental para el desarrollo de su trabajo: “Tiene una muy buena infraestructura para que podamos desarrollar nuestro trabajo con comodidad. En todo se nota que es un club grande, por infraestructura, gente, por el estadio... No conocía el predio, pero es de un equipo de Primera”.

Sobre el difícil presente deportivo y la presión por el ascenso, Yllana fue claro: “La gente estaba lógicamente apurada. Nosotros tenemos que tratar de que gane en tranquilidad y que haya buena sinergia. Eso lo tenemos que construir desde la cancha. No podemos esperar que venga desde afuera. Hay que tener el temple para jugar el partido que nos conviene, no dejarnos arrastrar por la atmósfera externa”.

En esa línea, remarcó la importancia de jugar con inteligencia: “No se puede jugar siempre apurado. Hay que hacerlo con un plan de juego y una estrategia. Si estás permanentemente improvisando, es difícil que salga bien”.

Un mensaje claro al plantel

Aunque prefirió guardar ciertos detalles en la intimidad del vestuario, compartió parte de su mensaje inicial al grupo: “Les dije que si podemos cambiar la presión y el apuro por entrega total, y dejamos el 110%, una vez que el hincha percibe eso, las cosas van a mejorar”.

Andrés Yllana 2.jpg Prensa Colón

En cuanto al estado físico del equipo, Yllana planteó con franqueza la necesidad de elevar el rendimiento: “Tenemos que estar mejor físicamente y tener otra intensidad. Sin criticar al equipo anterior, cambiamos la forma de entrenar. Queremos un equipo con más intensidad. El cambio tiene que ser rápido, hay que acortar los tiempos”.

Sin promesas, con los pies en la tierra

Lejos de hacer promesas vacías, el técnico apostó por la seriedad: “No me gusta hablar ni prometer. Prefiero que la gente vea el cambio en la cancha, en la actitud y en el juego. El plantel es bueno, con muchas opciones. Si jugamos bien en conjunto y mejoramos físicamente, podemos potenciar las individualidades”.

Finalmente, expresó el orgullo de dirigir al Sabalero: “Dirigir en la cancha de Colón es un placer. La gente está a otro nivel en esta categoría. Nosotros tenemos que asumir el lugar en el que estamos, pero con la responsabilidad que implica vestir esta camiseta”.

Y cerró con una mirada realista pero ambiciosa: “No hay que buscar objetivos lejanos. El primero es entrar al Reducido. El único objetivo real es ascender, pero no se puede pensar tan lejos cuando estás lejos de la punta. Primero hay que cortar la racha y crecer. No con palabras, con hechos. Sé la responsabilidad que tenemos. Haremos lo imposible por conseguir el objetivo. Estoy seguro de que lo vamos a lograr. No prometemos magia, sí trabajo y seriedad”.