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Una cruz se desprendió del altar y mató a un sacerdote mientras celebraba misa

Patricio Alfredo Sánchez Molinari celebraba la eucaristía en una parroquia de Guayaquil, Ecuador, cuando una gran cruz de madera se desprendió de la pared detrás del altar y cayó sobre él. El accidente quedó registrado en la transmisión en vivo de la ceremonia.

19 de octubre 2026 · 19:49hs
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Sacerdote fallecido. Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió al caerle una cruz durante una misa en Guayaquil.

Sacerdote fallecido. Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió al caerle una cruz durante una misa en Guayaquil.

Una tragedia conmocionó a la comunidad religiosa de Guayaquil, Ecuador, luego de que el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari muriera durante una misa al ser golpeado por una cruz de gran tamaño que se desprendió de la pared detrás del altar mayor. La ceremonia se transmitía en vivo por Facebook, por lo que el momento quedó registrado en video.

El accidente ocurrió el sábado, mientras el párroco celebraba la eucaristía en la Iglesia del Perpetuo Socorro. Por motivos que no fueron precisados en la información difundida, la estructura de madera cayó directamente sobre el sacerdote y lo golpeó en la cabeza. Según el relato del hecho, el impacto le provocó la muerte en el lugar.

La transmisión permitió escuchar los gritos de desesperación de los fieles que se encontraban en el templo. Tras conocerse lo ocurrido, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del religioso y expresó su pesar por la pérdida.

El mensaje de la Arquidiócesis de Guayaquil

A través de un comunicado, la institución religiosa despidió al sacerdote y manifestó su acompañamiento a sus familiares, allegados, integrantes de la congregación a la que pertenecía y a la comunidad parroquial.

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“Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, expresó la Arquidiócesis.

Además, convocó a los fieles a unirse en oración por el descanso de su alma y a acompañar a quienes atraviesan este momento de dolor.

Quién era Patricio Alfredo Sánchez Molinari

Sánchez Molinari se desempeñaba como párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro y era miembro de la Congregación del Santísimo Redentor, una orden religiosa fundada en 1732 por san Alfonso María de Ligorio.

La noticia generó numerosas expresiones de tristeza en las redes sociales, donde cientos de fieles compartieron mensajes de despedida y recordaron al sacerdote. Entre los comentarios publicados se destacaron muestras de afecto y condolencias, con palabras que resaltaron su cercanía y bondad.

La muerte del religioso causó conmoción entre quienes participaban de la comunidad parroquial y entre las personas que seguían la celebración a través de internet.

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