La Iglesia anticipa un duro panorama ante la visita de León XIV: "Lo espera una Argentina en crisis"

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, trazó un diagnóstico del país antes de la llegada del Papa y habló de pobreza, intolerancia y divisiones, aunque destacó la capacidad de los argentinos para seguir adelante.

El arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, Jorge García Cuerva , trazó este viernes un duro diagnóstico de la situación del país en la antesala de la visita del papa León XIV , prevista entre el 8 y el 11 de noviembre . El religioso sostuvo que el Pontífice encontrará una Argentina “herida” y dividida, atravesada por la pobreza, la intolerancia y una crisis que, según remarcó, se extiende desde hace años.

Las declaraciones fueron realizadas luego de una misa en la Catedral Metropolitana , a pocas horas de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján , que se desarrollará este fin de semana y que tendrá como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. Se espera que más de un millón de personas participen de la tradicional caminata de 60 kilómetros entre Liniers y Luján.

Consultado sobre el escenario que encontrará León XIV durante su visita, García Cuerva describió una sociedad atravesada por las divisiones políticas y sociales.

“Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, afirmó el arzobispo ante la prensa.

“La descalificación y la intolerancia están a la orden del día”

García Cuerva sostuvo que la división no se limita al ámbito político, sino que también repercute en los vínculos cotidianos.

“Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”, expresó.

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En ese marco, señaló que una de las principales preocupaciones está vinculada con la situación económica y social de una parte de la población.

“Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, agregó.

El arzobispo también hizo referencia a la persistencia de la crisis a través de distintas generaciones y relató una conversación que mantenía con su abuelo.

“Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: ‘Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante’. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, contó.

Su diagnóstico coincide con una mirada expresada en las últimas semanas por distintos sectores sobre las dificultades sociales y económicas que atraviesa el país, aunque García Cuerva puso el foco especialmente en la necesidad de recuperar los vínculos y superar las divisiones.

Un país que “no baja los brazos”

Pese a la dureza de su diagnóstico, el arzobispo también destacó la capacidad de los argentinos para afrontar las dificultades.

“Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”, sostuvo.

De esta manera, García Cuerva planteó una mirada que combina las dificultades sociales y económicas con una valoración de la capacidad de resistencia de la sociedad.

La llegada de León XIV será, en ese sentido, una oportunidad para que la Iglesia argentina plantee sus propias preocupaciones y desafíos frente a una sociedad marcada por las diferencias y la crisis.

La Peregrinación a Luján, como preparación para la visita

Las declaraciones del arzobispo se produjeron en la previa de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, una de las principales manifestaciones religiosas del país.

La caminata comenzará este sábado 3 de octubre a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, y los peregrinos recorrerán unos 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján. García Cuerva presidirá la misa central del domingo 4 a las 7.

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La Iglesia considera esta peregrinación como una instancia de preparación para la llegada del Papa. La convocatoria de este año tendrá además una dimensión logística especial, con miles de voluntarios y más de 60 puestos sanitarios distribuidos a lo largo del recorrido.

León XIV llegará en noviembre

La visita de León XIV a la Argentina se desarrollará del 8 al 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será el primer viaje apostólico del Pontífice al país desde su elección.

En Luján, el Papa tiene prevista una celebración frente a la Basílica, en una convocatoria que podría reunir a una multitud de fieles. La organización del viaje ya comenzó a ser coordinada entre autoridades nacionales, gobiernos locales y representantes de la Iglesia.

Para García Cuerva, la visita tendrá fundamentalmente un carácter pastoral y no terminará con la partida del Pontífice.

“Es una visita pastoral que nos va a dejar tarea para el hogar”, sostuvo, en referencia al compromiso que deberán asumir los católicos argentinos una vez concluida la visita.

El desafío, según su planteo, será que el encuentro con León XIV no quede solamente como un acontecimiento extraordinario, sino que permita abrir una etapa de reflexión sobre la situación del país, la pobreza, la convivencia y la necesidad de reconstruir vínculos en una sociedad atravesada por profundas divisiones.