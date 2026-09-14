Santo Tomé: advierten por un falso sacerdote que pide dinero puerta a puerta para estafar a vecinos

El padre José “Pepe” Milessi confirmó que recibieron denuncias de vecinos y que la situación fue comunicada a la Policía. Piden no entregar dinero ni dejarlo ingresar a las viviendas.

Alerta en Santo Tomé. Advierten por un falso sacerdote que pide dinero en barrios. Foto ilustrativa/archivo UNO Santa Fe.

La comunidad religiosa de la ciudad de Santo Tomé permanece en alerta ante los reportes de varios vecinos sobre un hombre que se presenta como sacerdote y recorre distintos barrios santotomesinos para solicitar dinero en "nombre de la Iglesia".

El padre José “Pepe” Milessi confirmó que recibió avisos de vecinos sobre la presencia del sospechoso y explicó que la situación fue comunicada a la Policía.

Según los testimonios recibidos, el hombre utiliza vestimenta similar a la de un sacerdote y lleva un rosario, elementos con los que busca generar confianza entre quienes atienden en sus domicilios.

En algunos casos habría utilizado el nombre Jorge Fernández y se habría presentado como integrante de la Parroquia Inmaculada. También habría utilizado nombres de sacerdotes conocidos de la zona, entre ellos el propio Milessi.

La Iglesia aclaró que no realiza colectas puerta a puerta

Ante la circulación de estos reportes, desde las parroquias remarcaron que no realizan campañas de recaudación de dinero puerta a puerta.

Milessi explicó que los sacerdotes que desarrollan su actividad en Santo Tomé son conocidos por la comunidad y pidió a los vecinos desconfiar ante cualquier persona que se presente en nombre de una parroquia para solicitar dinero.

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“Se hacía pasar por sacerdote buscando beneficio económico”, explicó el párroco al referirse a los testimonios que recibió.

Según los vecinos, el hombre habría sido visto además desplazándose en un Honda Civic de color oscuro.

Pidieron llamar al 911

Desde la comunidad religiosa recomendaron que, ante una situación similar, los vecinos no entreguen dinero ni permitan el ingreso del desconocido a sus viviendas.

También solicitaron comunicarse inmediatamente con el 911 y aportar la mayor cantidad de información posible para facilitar la intervención policial.

Milessi señaló que, luego de que la advertencia comenzó a difundirse, no recibió nuevos reportes sobre la presencia del hombre.

Preocupación por los adultos mayores

Uno de los principales motivos de preocupación son los adultos mayores, que pueden ser especialmente vulnerables ante este tipo de engaños debido a la confianza que puede generar una persona que se presenta como integrante de una institución religiosa.

El sacerdote recordó que no sería la primera vez que aparecen personas que utilizan una falsa identidad religiosa para obtener dinero.

“Cada tanto aparecía alguien presentándose como sacerdote, vendía cosas, estafaba a las abuelas, a los adultos mayores especialmente, les sacaba dinero en nombre de la parroquia”, relató.

En ese sentido, advirtió que el riesgo no se limita a una posible pérdida económica.

“Uno no sabe qué puede pasar si lo deja entrar en su casa porque piensa que es cura”, señaló Milessi.

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También habría utilizado otras identidades

Tras difundirse la advertencia en Santo Tomé, el sacerdote aseguró haber recibido información sobre un hombre que podría estar utilizando distintas identidades en otras localidades.

Según esos datos, en otros lugares podría haberse presentado como excombatiente de Malvinas o empleado municipal.

Milessi aclaró que se trata de información que recibió posteriormente y que fue comunicada en el marco de la advertencia a la comunidad.

Qué recomiendan desde las parroquias

Ante cualquier situación sospechosa, la recomendación es:

No entregar dinero a personas que se presenten en nombre de una parroquia sin una identificación clara.

No permitir el ingreso de desconocidos a la vivienda.

Consultar directamente con la parroquia mencionada por la persona.

Registrar, si es posible y sin ponerse en riesgo, datos como la vestimenta, vehículo o características físicas.

Llamar al 911 y comunicar la situación a la Policía.

Desde la Iglesia insistieron en la importancia de extremar los cuidados, especialmente con las personas mayores, y evitar que la confianza que genera la figura de un sacerdote sea utilizada para cometer una estafa.