Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: le impusieron un embargo de $1.000 millones y no puede salir del país

El juez federal Lino Mirabelli dictó el procesamiento sin prisión preventiva por los US$200.000 vinculados al empresario Federico “Fred” Machado. La resolución también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A. La medida se conoce luego de que la Cámara Federal rechazara planteos de la defensa para anular pruebas y apartar al fiscal.

Procesamiento judicial. El exdiputado José Luis Espert fue procesado por presunto lavado de activos, con un embargo de $1.000 millones y prohibición de salir del país.

La Justicia federal procesó al exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos en una causa que investiga el origen y el destino de una transferencia de US$200.000 vinculada al empresario Federico “Fred” Machado . La resolución fue firmada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien además dispuso un embargo de $1.000 millones sobre los bienes del exlegislador y le prohibió salir del país.

El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva y también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, señalado como presunto partícipe necesario, y a la firma Varianza S.A. La investigación busca determinar si los fondos fueron de origen ilícito y si se utilizaron operaciones comerciales para incorporarlos al circuito legal.

El expediente se centra en el dinero que Espert recibió en 2020 y que atribuyó a un contrato de asesoramiento con Minas del Pueblo, una empresa minera de Guatemala vinculada a Machado. La hipótesis de la investigación sostiene que ese acuerdo habría sido utilizado para justificar el ingreso de los fondos.

El origen de los US$200.000 bajo investigación

Los investigadores buscan reconstruir cómo se realizó la transferencia, cuál fue su justificación y qué destino tuvieron los dólares. Entre las operaciones examinadas figuran presuntos movimientos vinculados a la adquisición de vehículos de alta gama y a un fideicomiso en Costa Esmeralda.

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La pesquisa también analiza la relación entre Espert y Machado, quien le habría brindado apoyo durante su actividad política, incluido el uso de un avión privado para distintos traslados vinculados a su campaña presidencial de 2019.

Machado, empresario argentino detenido en Estados Unidos, quedó involucrado en investigaciones por delitos financieros y vinculados al narcotráfico. Su relación con el exdiputado forma parte del contexto que examina la Justicia argentina para determinar la procedencia de los fondos y las circunstancias en las que fueron transferidos.

El procesamiento no constituye una condena, sino una decisión judicial que considera que existen elementos para avanzar en el proceso penal. La investigación deberá continuar para establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

La Cámara Federal rechazó los planteos de la defensa

La decisión de Mirabelli se conoce después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara planteos de la defensa de Espert para frenar medidas de prueba y cuestionar la actuación del fiscal a cargo de la investigación.

Los abogados del exdiputado habían solicitado la nulidad de distintas diligencias. Entre sus argumentos, cuestionaron que se ordenaran medidas después de la declaración indagatoria, la realización de testimonios sin notificación previa a la defensa, los pedidos de informes patrimoniales y la incorporación de informes de inteligencia a los que afirmaron no haber tenido acceso.

También objetaron peritajes sobre teléfonos celulares y otros dispositivos secuestrados, al sostener que no habían podido designar un perito de parte para intervenir en esos procedimientos.

Sin embargo, los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones concluyeron que las medidas cuestionadas se habían desarrollado conforme a las normas aplicables y que no advertían irregularidades que implicaran una vulneración de derechos constitucionales.

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También rechazaron el pedido para apartar al fiscal

La Cámara Federal de San Martín también desestimó otro planteo de la defensa que buscaba apartar al fiscal Rodolfo Domínguez de la investigación. Los abogados habían argumentado una supuesta pérdida de objetividad y la existencia de un interés ajeno al proceso.

El tribunal no hizo lugar al planteo, por lo que el representante del Ministerio Público Fiscal continuará al frente de la pesquisa. Las decisiones de la Cámara dejaron vigentes las medidas de prueba cuestionadas por la defensa.

La investigación continúa

Con el procesamiento, el embargo y la prohibición de salida del país, la causa suma una nueva instancia judicial para Espert. El expediente continúa centrado en el origen de los US$200.000, la validez del contrato de asesoramiento invocado para explicar la transferencia y el destino que tuvieron los fondos.

La Justicia deberá avanzar ahora en el análisis de la documentación financiera y de las operaciones señaladas en la investigación para determinar las responsabilidades penales que correspondan.