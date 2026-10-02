La Justicia peritó las ocho billeteras de Bitcoin de Adorni y ahora busca comprobar el origen de los fondos

La defensa del exjefe de Gabinete presentó las claves ante el fiscal Gerardo Pollicita. La prueba permitió verificar el acceso a las ocho direcciones, mientras la investigación busca determinar si efectivamente eran de su propiedad cuando se realizaron las operaciones.

La Justicia Federal avanzó este jueves con una de las principales medidas de prueba en la causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito . La Fiscalía Federal N°11, a cargo de Gerardo Pollicita , realizó un procedimiento técnico para verificar las ocho billeteras de Bitcoin que el exfuncionario presentó como parte de la explicación sobre el origen de más de US$ 591.000 de su patrimonio.

El abogado defensor Matías Ledesma se presentó en Comodoro Py junto con un perito de parte, una computadora y un sobre cerrado y lacrado que contenía las claves privadas de las ocho direcciones de criptomonedas.

Durante el procedimiento, la defensa ingresó a las billeteras y firmó digitalmente un mensaje de desafío proporcionado por la fiscalía. Posteriormente, personal especializado de la Policía Federal Argentina realizó la verificación técnica para comprobar que las firmas correspondieran efectivamente con las direcciones de Bitcoin indicadas.

Qué pudo comprobar la Justicia

La diligencia permitió verificar que la defensa cuenta actualmente con las claves necesarias para acceder y operar sobre las ocho billeteras.

El procedimiento, sin embargo, no determina por sí solo quién era el titular de los fondos en el momento en que se realizaron las operaciones. Ese es uno de los puntos que la fiscalía busca establecer a partir de las nuevas medidas de prueba.

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Según la investigación, las ocho direcciones son billeteras de autocustodia, por lo que no figuran asociadas a un nombre y apellido como ocurre con una cuenta bancaria tradicional. La defensa sostiene que el hecho de contar con las claves privadas demuestra que Adorni tenía el control sobre ellas.

Ahora, Pollicita busca determinar si ese control puede ser vinculado con las operaciones realizadas años atrás y si permite corroborar la explicación patrimonial presentada por el exfuncionario.

El origen de los US$ 591.544

Las billeteras quedaron bajo la lupa luego de que Adorni presentara ante la Justicia una explicación sobre el crecimiento de su patrimonio.

Según el descargo de su defensa, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, invirtieron US$ 199.883,20 en criptomonedas en 2017 y posteriormente vendieron esos activos, obteniendo US$ 591.544,61.

La defensa sostiene que las operaciones se realizaron de manera presencial y en efectivo. De acuerdo con esa versión, el dinero obtenido permaneció fuera del circuito bancario y fue utilizado posteriormente para afrontar distintos gastos, entre ellos propiedades, vehículos, viajes y refacciones.

Las ocho billeteras identificadas por la defensa registraron, según su presentación, operaciones vinculadas con esas transacciones y quedaron vacías luego de las ventas.

La fiscalía busca reconstruir la historia patrimonial

Mientras avanza el peritaje sobre las criptomonedas, la investigación también amplió el análisis sobre la evolución patrimonial de Adorni y Angeletti.

El juez federal Ariel Lijo autorizó el levantamiento del secreto fiscal y otras medidas destinadas a reconstruir los ingresos, actividades laborales y movimientos patrimoniales de ambos desde el comienzo de su vida económicamente activa.

La fiscalía solicitó, entre otros elementos, información sobre aportes y remuneraciones registradas, empleadores, actividades autónomas o como monotributistas, operaciones fiscales, inmuebles y vehículos.

El objetivo es establecer si los ingresos y bienes acumulados por el matrimonio resultan compatibles con la explicación presentada ante la Justicia.

Las dudas sobre el crecimiento patrimonial

La causa se inició a partir de las inconsistencias que la fiscalía detectó al analizar la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso a la función pública.

Según la información difundida sobre el expediente, Pollicita había señalado diferencias por $43.068.549 y un flujo de US$ 402.578,12 que no encontraba correlato directo con los ingresos lícitos declarados por el grupo familiar.

La defensa, en cambio, sostiene que el crecimiento patrimonial tiene una explicación anterior al ingreso de Adorni al Gobierno y que se encuentra respaldado por documentación contable y técnica.

La presentación también cuestionó el monto atribuido a las refacciones realizadas en la vivienda del country Indio Cuá. Mientras una declaración del contratista había ubicado el costo en US$ 245.000, la defensa sostuvo que el valor real de las obras fue de aproximadamente US$ 175.000.

Qué falta determinar

Con la verificación de las ocho billeteras, la Justicia avanzó sobre uno de los principales elementos aportados por Adorni para justificar el origen de los fondos.

Ahora, el fiscal Pollicita espera el resultado de los informes técnicos y del resto de las medidas de prueba para determinar si las operaciones con Bitcoin pueden ser vinculadas efectivamente con Adorni, cuándo tuvo el control de esas billeteras y si los montos obtenidos coinciden con los declarados por su defensa.

La fiscalía también deberá contrastar esa información con la historia laboral, fiscal y patrimonial del exfuncionario y su esposa.

Una vez concluida esta etapa, Pollicita deberá evaluar si las explicaciones brindadas permiten despejar las inconsistencias detectadas o si persisten elementos que justifiquen nuevas medidas dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.