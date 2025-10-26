Perlitas electorales: le negaron el saludo a Karina Milei, Espert confundió a su mujer con el chofer y trataron de "chorro" a Sturzenegger

En todas las jornadas electorales hay imágenes, declaraciones o videos que no pasan desapercibidos y se convierten en "perlitas" y también en virales gracias a la rapidez de las redes sociales. Este domingo no fue la excepción y ya comenzó a circular contenido.

José Luis Espert votó en un colegio de San Isidro. Abordado por la prensa, se mostró reticente a hablar con los medios que consultaban por la causa de lavado de dinero. Sólo respondió sobre el hecho de que su cara aparezca en la boleta de LLA en vez de Diego Santilli, remarcó que se ubica “en el lugar que me corresponde”.

"Siempre me consideré un ciudadano común que quería hacer un aporte a la política", afirmó y se fue casi corriendo de la escuela en Beccar donde votó. Fue en esa huida de la prensa se subió al asiento trasero de un auto y trató a su esposa como si fuera su chofer.

Espert se subió a la parte de atrás del auto de su esposa como si fuera UN PATRULLERO JAJAJAJA la esposa le tuvo que decir que haces flaco?? El subconsciente — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 26, 2025

Tras votar, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se detuvo a dar declaraciones a los medios de prensa. Mientras el funcionario dijo que las elecciones se desarrollaban con normalidad y afirmó que "mañana empieza una nueva etapa", alguien le gritaba insistentemente "chorro, chorro".

El hombre, que no era enfocado por las cámaras de televisión, le gritó "tres veces nos cagaste chorro". El ministro se mostró incómodo y evitó mirar a quien lo insultaba.

"LADRÓN, TRES VECES NOS HICISTE MIERDA, LADRÓN"



Le cantaron las verdades en LA CARA a Sturzenegger cuando fue a votar, los quieren muchísimo che — TUGO News (@TugoNews) October 26, 2025

Por su parte, la Secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei, votó en el instituto Pedro Póveda de Vicente López, donde horas antes habían votados sus padres. Antes de entrar a su lugar de votación, desvió su camino y se dirigió hacia donde estaba un efectivo policial, con un perro. Abrazó al perro y le dio varios besos, luego siguió hacia la mesa de votación. Además, al ingresar a votar, una fiscal de mesa le negó el saludo.

La fiscal de mesa LE NIEGA el saludo a Karina Milei, yo tampoco tocaría la mano con la que le ROBÓ a las personas con discapacidad — TUGO News (@TugoNews) October 26, 2025

"No me deja concentrar el amigo", dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni en plena entrevista tras votar cuando una persona le gritaba "vende patria" y "sos una basura".

"VENDE PATRIA, SOS UNA BASURA"



Así lo reciben a Adorni, mucho cariño de la gente para los libertarios che

— TUGO News (@TugoNews) October 26, 2025

