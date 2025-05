Manifestación y reclamos de la CGT y CTA en la previa del Día del Trabajador: "Nos empujan a la pobreza"

El referente sindical remarcó que todos los sectores están siendo golpeados por las políticas de ajuste: “Los dirigentes vamos a las paritarias con las manos vacías. Los jubilados pierden derechos, les quitaron la moratoria previsional, y el bono sigue siendo el mismo que en octubre de 2023, con una inflación superior al 200%”.

LEER MÁS: La CGT Santa Fe defendió el paro nacional: "La gente está cada vez peor, no hay nada para festejar con este gobierno"

Reclamos

Claudio Girardi, dirigente de la CGT local, también tomó la palabra durante la concentración y sostuvo que “la unidad del movimiento obrero no es una consigna vacía, es una necesidad para enfrentar este contexto. Nos quieren dividir, pero nos van a encontrar juntos en la calle”.

Testoni también apuntó contra el Gobierno nacional por el impacto de las medidas en la clase trabajadora: “El que cobra la Pensión Universal para el Adulto Mayor no puede jubilarse a los 65, y si su pareja fallece no tiene derecho a pensión. Están empujando a la pobreza, la indigencia y a situaciones de desesperación extrema. Hay una muerte silenciosa, la del que no puede comprar medicamentos, pagar la luz o el gas”.

Sobre la situación en la provincia, advirtió: “Si el gobernador quiere diferenciarse de Milei, tiene que hacer cosas distintas. Sentarse con cada gremio, abrir las paritarias y garantizar derechos. Porque los trabajadores no son enemigos de ningún gobierno, pero sí se encienden las alarmas cuando las políticas los atacan directamente”.