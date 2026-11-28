Guido Carrillo: "Duele mucho, nos quedamos sin sueño" El “Pincha” cayó 1-0 ante el Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo y el goleador se mostró abatido por el resultado 28 de noviembre 2026 · 20:32hs

Guido Carrillo se lamentó por la derrota en la final del la Copa Libertadores.

"Duele mucho, nos quedamos sin el sueño. Fue una fiesta de Estudiantes, agradecerle a la gente", comenzó Guido Carrillo después de la derrota de Estudiantes de La Plata en Montevideo ante Palmeiras en la final de la CONMEBOL Libertadores.

El lamento del goledor del Pincha Sobre el desarrollo y desenlace de la final, el 9 del Pincha fue determinante: "Fue un partido parejo. El que hacía el gol iba a hacer la diferencia".

"El análisis es difícil hacerlo ahora, pero orgullo por morir de pie, como lo hizo siempre Estudiantes. No tengo dudas que volveremos a la Copa Libertadores", concluyó Guido Carrillo, triste después de perder la final de la CONMEBOL Libertadores ante Palmeiras.