"Duele mucho, nos quedamos sin el sueño. Fue una fiesta de Estudiantes, agradecerle a la gente", comenzó Guido Carrillo después de la derrota de Estudiantes de La Plata en Montevideo ante Palmeiras en la final de la CONMEBOL Libertadores.
Guido Carrillo: "Duele mucho, nos quedamos sin sueño"
El “Pincha” cayó 1-0 ante el Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo y el goleador se mostró abatido por el resultado
28 de noviembre 2026 · 20:32hs
El lamento del goledor del Pincha
Sobre el desarrollo y desenlace de la final, el 9 del Pincha fue determinante: "Fue un partido parejo. El que hacía el gol iba a hacer la diferencia".
"El análisis es difícil hacerlo ahora, pero orgullo por morir de pie, como lo hizo siempre Estudiantes. No tengo dudas que volveremos a la Copa Libertadores", concluyó Guido Carrillo, triste después de perder la final de la CONMEBOL Libertadores ante Palmeiras.