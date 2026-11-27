Alexander Medina ensayaría con tres centrales y dos laterales ante Palmeiras. Con Muslera en el arco, el Pincha buscará este sábado su quinta Copa Libertadores.

Alexander Medina perfila un cambio en la defensa de Estudiantes para la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. El entrenador pondría cinco jugadores en el fondo, con Fernando Muslera en el arco y la dupla de Tiago Palacios y Guido Carrillo arriba. El Pincha buscará este sábado sumar su quinta estrella en el principal torneo de clubes de Sudamérica.

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Tres centrales y dos laterales para la final

La principal variante de Medina estaría en el fondo. Santiago Núñez, Marcos Rojo y Leandro González Pírez integrarían la zaga, con Eros Mancuso y Gastón Benedetti en los costados. Detrás de ellos estará Muslera, que atajó tres penales en la definición ante Flamengo y fue decisivo para que el Pincha llegara a la final.

En la mitad de la cancha, el técnico se inclinaría por Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos. Los dos puestos de ataque serían para Tiago Palacios y Guido Carrillo.

El probable once de Estudiantes es Fernando Muslera, Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios y Guido Carrillo.

Una quinta Copa para alcanzar a Peñarol

Estudiantes ganó la Libertadores en 1968, 1969, 1970 y 2009. Si vence a Palmeiras, igualará las cinco consagraciones de Peñarol y quedará a una de Boca, que tiene seis. Independiente encabeza la lista con siete títulos.