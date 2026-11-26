El intendente Juan Pablo Poletti expresó su indignación tras confirmarse un nuevo hecho de vandalismo durante festejos de estudiantes por el UUD. El Municipio debió redirigir cuadrillas destinadas al armado de módulos por la crecida del río para reparar el cartel. Poletti cuestionó la inacción de las familias presentes y confirmó que buscarán dialogar con los responsables.

Tras una nueva vandalización de las letras corpóreas de la Costanera, el municipio analiza cámaras para identificar a los egresados

Las letras corpóreas de la ciudad de Santa Fe, ubicadas en la Costanera , volvieron a ser escenario de pintadas y actos de vandalismo en el marco de festejos de egresados. Frente a esta situación, la Municipalidad de Santa Fe comenzó a revisar de forma sistemática los registros de las cámaras de videovigilancia del sector para identificar a las personas involucradas y coordinar instancias de concientización.

El intendente Juan Pablo Poletti abordó el tema este jueves 26 de noviembre desde la explanada del Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe (Cemafe), donde participó junto a la ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, del acto de entrega de 13 ambulancias destinadas a la capital y a otras cinco localidades de la región.

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“La verdad que indigna, lo digo con esa crudeza. Hoy tuvimos que destinar empleados que estaban armando módulos para la emergencia hídrica a pintar las letras. Estamos analizando las cámaras para ver a quién identificamos, saber de qué facultad se recibieron e ir a hablar para que tomen conciencia”, manifestó Juan Pablo Poletti, intendente de la ciudad de Santa Fe.

Reasignación de recursos en medio de la emergencia hídrica

El mandatario local expuso el impacto directo que generan estas conductas sobre la logística municipal, señalando que la reparación del letrero obligó a desafectar personal asignado a tareas prioritarias relacionadas con la crecida del río Paraná. Específicamente, los operarios debieron pausar el montaje de módulos habitacionales de alojamiento para abocarse a la pintura y limpieza del patrimonio urbano.

Asimismo, Poletti lamentó la falta de intervención de los adultos y allegados que acompañaban a los profesionales graduados durante la celebración: "Indigna que entre los familiares presentes nadie haya intervenido para frenar las pintadas".

Trabajo previo con escuelas y propuestas para festejar sin dañar

El Ejecutivo municipal recordó las acciones preventivas desarrolladas a lo largo del año junto a directivos escolares, centros de estudiantes y asociaciones de padres. En ese marco, la Secretaría de Gobierno envió notas a los establecimientos para que los alumnos de cuarto y quinto año analicen formas colectivas de festejar sin deteriorar los espacios públicos.

Para evitar que los festejos de egresados de nivel secundario o universitario deriven en suciedad o daños materiales, la Municipalidad reiteró pautas concretas de convivencia:

Uso de lonas: colocar lonas o protectores sobre el suelo al utilizar harina, huevos, pinturas u otros elementos festivos.

Retiro de residuos: juntar la totalidad de la basura generada e ingresar los desechos en los contenedores al concluir el encuentro.

Cuidado compartidos: involucrar a las familias en la supervisión de los festejos para impedir la alteración de monumentos y mobiliario público.

"No estamos diciendo no festejen, pero se puede festejar sin vandalizar el espacio público ni arruinar la ciudad", concluyó el intendente.