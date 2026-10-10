Caso Demarchi: la carta que expuso el dolor de la familia tras el crimen y las condenas

Daniel “el Mono” Lescano recibió 29 años de prisión por el asesinato de Franco Demarchi. Walter Carmona rechazó el acuerdo de juicio abreviado y deberá afrontar un juicio oral. En la audiencia, el hermano de la víctima leyó una carta cargada de dolor y reclamó justicia

Franco Paco Demarchi fue asesinado en la ciudad de Santa Fe en julio de 2023

El crimen de Franco José Demarchi , conocido como “Paco”, dejó una herida profunda en su familia y en la comunidad de Sancti Spiritu. El 21 de julio de 2023, el joven viajó a Santa Fe con sus ahorros y la ilusión de comprarse una moto, pero terminó siendo víctima de una emboscada en la que recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte.

Más de tres años después, el proceso judicial tuvo un avance con la condena de Daniel “el Mono” Lescano a 29 años de prisión por homicidio en ocasión de robo , en el marco de un juicio abreviado consensuado entre las partes. Lescano fue señalado como el principal acusado y quien ejecutó a la víctima.

Sin embargo, el camino hacia el cierre judicial que esperaba la familia tuvo un nuevo obstáculo. Walter Carmona rechazó a último momento el acuerdo que había aceptado previamente, que contemplaba una pena de 28 años de cárcel, por lo que deberá afrontar un juicio oral.

La decisión generó una profunda frustración entre los familiares de Paco, que buscaban avanzar hacia una resolución judicial después de años de dolor, audiencias postergadas y expectativas frustradas.

En ese contexto, Juan Martín Demarchi, hermano de Franco, leyó una carta durante la audiencia de este jueves, en representación de sus seres queridos. En el texto, reconstruyó quién era Paco, describió las consecuencias irreparables de su asesinato y cuestionó las fallas del sistema que, según denunció, permitieron que se coordinara el ataque desde un establecimiento penitenciario.

• LEER MÁS: Crimen de Franco Demarchi: uno de los imputados fue condenado a 29 años y el otro irá a juicio oral

“Ese día no solo mataron a Paco: nos destruyeron la vida a todos”

Al comenzar su intervención, Juan Martín buscó poner en palabras quién era su hermano más allá del crimen que terminó con su vida. Lo describió como un joven trabajador, familiero, emprendedor y querido por sus amigos, con una personalidad explosiva, pero también con una enorme predisposición para ayudar a los demás.

“Era un pibe con muchísimos amigos, de esas personas a la que primero llamás cuando algo precisás”, recordó. También habló de sus dos ahijadas, que todavía lo extrañan y no entienden por qué su padrino no vuelve, y de sus otros sobrinos, que no llegaron a conocerlo.

Al reconstruir lo ocurrido el 21 de julio de 2023, el hermano de la víctima remarcó que Franco había viajado a Santa Fe con un objetivo concreto: comprar una moto con los ahorros que había conseguido con su trabajo.

“Franco no salió a buscar problemas. Viajó con sus ahorros para comprar una moto. Eso era todo lo que buscaba: cuidar el fruto de su trabajo”, expresó.

Pero aquel viaje terminó en una emboscada mortal. “En lugar de una transacción, se encontró con una emboscada. Se encontró con tres personas que no dudaron un segundo en tirarle a matar. Le dispararon en la cabeza. A sangre fría”, sostuvo.

En ese pasaje, también señaló que todavía hay dos personas cuya identidad no se conoce y mencionó la posible participación de otros cómplices.

“Ese día no solo mataron a Paco: nos destruyeron la vida a todos”, afirmó.

El dolor de una familia que nunca volvió a ser la misma

En su carta, Juan Martín describió cómo el asesinato modificó para siempre la vida de sus padres y de todos los integrantes de la familia.

“Mis padres no encuentran consuelo. Perdieron la capacidad de disfrutar y de trabajar, perdieron la alegría, perdieron la vida que conocían y ya no son los mismos”, manifestó.

El joven también recordó los proyectos familiares que quedaron truncos y la ausencia que se siente en cada encuentro. “La mesa familiar tiene un lugar vacío. Cambió la estructura de nuestra familia, y con ella cambiamos nosotros”, expresó.

A más de tres años del crimen, el dolor continúa atravesando a sus padres, hermanos, cuñados, tíos, primos, abuelos y amigos, además de una comunidad que, según destacó, quería profundamente a Paco.

El reclamo de justicia y las preguntas sobre el sistema penitenciario

Uno de los momentos más contundentes de la carta llegó cuando Juan Martín cuestionó que la familia tuviera que atravesar negociaciones judiciales sobre las penas mientras Franco no tuvo ninguna posibilidad de defender su vida.

“Hoy nos toca estar en esta sala para negociar una pena, cuando a Paco NADIE, repito, NADIE le dio la oportunidad de negociar por su vida”, expresó.

También recordó las audiencias en las que se había solicitado la libertad condicional de uno de los imputados para que pudiera ver a su hijo y contrapuso ese planteo con la imposibilidad de sus padres de volver a encontrarse con Franco.

“¿Quién le devuelve a mis padres la posibilidad de ver a su hijo Paco? Nosotros no vamos a volver a ver a nuestro hermano nunca más”, cuestionó.

En otro tramo, el hermano de la víctima denunció que uno de los involucrados se habría comunicado desde un penal con Paco y con otra persona que permanecía prófuga y que, según sostuvo, fue quien disparó contra Franco.

A partir de esa situación, planteó interrogantes sobre los controles penitenciarios y las responsabilidades que pudieron haber permitido la coordinación del ataque.

“Desde adentro de un penal se coordinó la logística con la persona que apretó el gatillo. Entonces pregunto, con todo respeto y con todo el dolor: ¿cómo es posible que todo esto haya ocurrido? ¿Quién lo permitió? ¿Por qué no estaban donde debían estar?”, manifestó.

Y agregó una de las frases más fuertes de su intervención: “Mi hermano no murió solo por la decisión de dos personas. Murió también porque un sistema que debía cuidarnos falló”.

“Paco no va a volver, pero por su memoria exigimos justicia”

En el cierre de la carta, Juan Martín se dirigió al juez y pidió que la condena reflejara la gravedad de los hechos. Aclaró que ninguna pena podrá devolverles a Franco, pero sostuvo que la respuesta judicial es necesaria para evitar que el crimen quede impune.

“Señor Juez, le pido, en nombre de mi familia, que la pena sea la que corresponde a la gravedad de lo que hicieron”, expresó.

El reclamo estuvo atravesado por la necesidad de que la muerte de Paco no sea reducida a un expediente judicial y de que su historia permanezca ligada a la persona que fue antes del crimen.

“No para devolvernos a Paco, porque eso ya no es posible, sino para que este crimen no quede impune, para que su vida valga lo que valió y que ninguna otra familia tenga que sentarse acá, como nosotros hoy, a hablar de un hijo o de un hermano que ya no está”, sostuvo.

La carta terminó con una frase que sintetizó el pedido de toda la familia: “Paco no va a volver, pero su nombre, su historia y su forma de ser y querer tienen que ser lo que quede y por su memoria exigimos JUSTICIA”.