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Crimen de Franco Demarchi: uno de los imputados fue condenado a 29 años y el otro irá a juicio oral

Daniel “Monito” Lescano aceptó la pena mediante un juicio abreviado y fue declarado reincidente. Walter Carmona rechazó el acuerdo que contemplaba 28 años de prisión.

8 de octubre 2026 · 17:00hs
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Hechos relacionados. El crimen de Franco Demarchi ocurrió en julio de 2023 durante una falsa venta de moto y Lescano fue declarado reincidente.

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La Justicia de Santa Fe condenó este jueves a Daniel “Monito” Lescano por su participación en el homicidio de Franco Demarchi, ocurrido en julio de 2023 en barrio Roma, en el marco de una falsa venta de una motocicleta.

Lescano aceptó una pena de 29 años de prisión mediante un juicio abreviado, tras reconocer su responsabilidad en el homicidio y en otros dos hechos delictivos. Además, fue declarado reincidente.

La sentencia fue dictada por un tribunal integrado por los jueces Sergio Carraro, Celeste Minniti y Pablo Ruiz Steiger, luego del acuerdo alcanzado entre la defensa del acusado, ejercida por el defensor público Gustavo Durando, y el fiscal Estanislao Giavedoni.

El acuerdo contó también con el aval de los familiares de Demarchi, quienes viajaron hasta la ciudad de Santa Fe para participar de la audiencia y expresar su conformidad con la resolución.

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Carmona rechazó el juicio abreviado

La jornada tuvo un giro respecto del otro acusado por el crimen. Walter Carmona rechazó durante la audiencia el juicio abreviado que contemplaba una pena de 28 años de prisión, pese a que previamente había prestado conformidad con el acuerdo.

A partir de esta decisión, Carmona deberá afrontar una instancia de juicio oral, donde se definirá su situación procesal. El caso había sido inicialmente encaminado hacia un juicio por jurados.

El crimen de Franco Demarchi

Franco Demarchi tenía 28 años y era oriundo de Sancti Spiritu. En julio de 2023 había viajado a Santa Fe junto a un amigo para concretar la compra de una motocicleta que había visto publicada en Facebook Marketplace.

Según la investigación, el encuentro había sido coordinado mediante WhatsApp y terminó en una emboscada. Demarchi y su acompañante fueron interceptados por hombres armados que intentaron robarles el dinero destinado a la compra.

Durante el ataque, Demarchi intentó escapar y recibió disparos. Uno de los proyectiles impactó en su cabeza y provocó su muerte en el lugar.

La investigación atribuyó a Lescano y Carmona participación en el hecho, que fue calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y criminis causa, en carácter de coautores.

Con la condena de Lescano, una parte de la causa quedó resuelta. Carmona, en cambio, continuará vinculado al expediente y deberá afrontar el debate oral.

Franco Demarchi crimen juicio oral condenado
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