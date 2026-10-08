Crimen de Franco Demarchi: el acusado que rechazó el acuerdo podría enfrentar una pena de prisión perpetua

Walter Carmona no aceptó el acuerdo que contemplaba 28 años de prisión y deberá afrontar un juicio oral. El fiscal Giavedoni confirmó que continúa detenido con prisión preventiva prorrogada.

La causa por el crimen de Franco “Paco” Demarchi , ocurrido en julio de 2023 en barrio Roma de la ciudad de Santa Fe, continuará abierta para Walter Carmona , luego de que el acusado rechazara este jueves el acuerdo de procedimiento abreviado que había sido presentado ante la Justicia.

Carmona debía aceptar una pena de 28 años de prisión , pero durante la audiencia manifestó que no estaba de acuerdo con el procedimiento y que quería afrontar un juicio. De esta manera, el expediente seguirá por la vía del debate oral.

El fiscal Estanislao Giavedoni explicó que el acuerdo había sido presentado previamente y firmado por las partes, pero que en la audiencia cada acusado debía ratificar personalmente su voluntad de avanzar con esa alternativa.

Mientras Daniel “Monito” Lescano aceptó una condena de 29 años de prisión, que quedó firme tras la renuncia a los plazos de apelación, Carmona decidió no aceptar el acuerdo.

Qué viene ahora para Carmona

Giavedoni explicó que el próximo paso será retomar el camino hacia el juicio oral. La causa ya había atravesado parcialmente la etapa de audiencia preliminar, instancia previa al debate, pero ese proceso había sido suspendido cuando los acusados propusieron avanzar con los acuerdos abreviados.

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Con el rechazo de Carmona, deberán retomarse las instancias necesarias para llegar al juicio.

El fiscal aclaró que la fecha del debate no depende exclusivamente del Ministerio Público de la Acusación, sino de la Oficina de Gestión Judicial, que deberá organizar las audiencias correspondientes.

De todos modos, Giavedoni aseguró que la Fiscalía está en condiciones de afrontar el debate y sostuvo que podría hacerlo incluso la próxima semana, si la organización judicial así lo determina.

Seguirá detenido

Otro de los puntos confirmados por el fiscal es que Carmona continuará privado de su libertad mientras avanza el proceso.

“Se encuentra hoy con un plazo prorrogado de la prisión preventiva”, explicó Giavedoni, quien señaló que se organizarán las audiencias necesarias para llegar al juicio con el acusado detenido.

Carmona estuvo privado de su libertad inicialmente en la Comisaría 9ª y posteriormente fue trasladado a la Comisaría 6ª.

La Fiscalía podría pedir prisión perpetua

Una de las principales diferencias respecto del acuerdo rechazado será la pena que podría solicitar la Fiscalía durante el juicio.

Consultado sobre la posibilidad de una condena a prisión perpetua, Giavedoni respondió que eventualmente la acusación avanzaría en esa dirección. También aclaró que la modalidad del juicio podría modificarse.

La definición final dependerá del desarrollo del debate y de la valoración que realicen los jueces respecto de la prueba presentada por las partes.

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El rol que le atribuyen en el crimen

Durante la audiencia, Giavedoni explicó la mecánica que la investigación atribuye a los dos acusados.

Según el fiscal, Carmona era quien utilizaba un teléfono celular para contactar y captar a las víctimas, mientras que Lescano era quien ejecutaba las acciones en el lugar del encuentro.

Demarchi, de 28 años y oriundo de Sancti Spiritu, había viajado a Santa Fe junto a un amigo para comprar una motocicleta que había visto publicada en Facebook Marketplace.

El encuentro terminó en una emboscada. De acuerdo con la investigación, los jóvenes fueron interceptados por hombres armados y Demarchi recibió disparos cuando intentó escapar. Uno de los proyectiles impactó en su cabeza y provocó su muerte.

Una decisión que extiende el proceso

Giavedoni también se refirió al impacto que la decisión tiene sobre la familia de la víctima. El fiscal reconoció que para los familiares resulta difícil cerrar una etapa cuando el proceso judicial continúa abierto.

“Esta circunstancia hecha por el acusado Carmona realmente hace prolongar una instancia de sufrimiento”, sostuvo.

Ahora, con Lescano condenado y Carmona fuera del acuerdo abreviado, la causa tendrá dos caminos diferentes: una condena firme de 29 años para uno de los acusados y un juicio oral pendiente para el otro.

El próximo objetivo de la Justicia será completar las instancias procesales necesarias para llevar a Carmona a debate, donde finalmente se definirá su responsabilidad penal por el crimen de Franco Demarchi.