La familia de Franco Demarchi irá por la máxima pena tras el rechazo al acuerdo del otro implicado: "Vamos por todo"

Los hermanos de Franco aseguraron que deberán volver a atravesar el proceso judicial que habían intentado evitar y remarcaron: “Franco lo merece. Por él lo hacemos”.

Rechazo judicial. La familia de Franco Demarchi deberá enfrentar un nuevo juicio oral tras el rechazo de un acuerdo.

La familia de Franco “Paco” Demarchi deberá volver a atravesar el proceso judicial por el homicidio ocurrido el 21 de julio de 2023, luego de que Walter Ariel Carmona decidiera no aceptar en la audiencia el acuerdo de juicio abreviado que contemplaba una pena de 28 años de prisión. Mientras Daniel Rubén Lescano aceptó el procedimiento y fue condenado a 29 años, la postura de Carmona obligará a continuar la causa hacia un juicio oral, justamente el escenario que los familiares de Franco habían intentado evitar.

“Para tratar de poner un punto, para tratar de terminar. Y bueno, uno de los acusados decidió dar marcha atrás, el otro no, el otro aceptó la culpabilidad. Pero uno no”, expresó uno de los hermanos, en referencia a la decisión tomada durante la audiencia.

Para la familia, el impacto de la decisión implica volver a una instancia que habían intentado evitar después de más de tres años de espera. “Para nosotros estamos en el mismo punto: tener que volver a revivir y sufrir todo un juicio por jurado, con todo lo que eso implica. La verdad que no hay manera de explicar lo que estamos sintiendo ahora”, sostuvo.

Habían resignado años de pena

Los familiares explicaron que la aceptación del juicio abreviado implicaba una decisión difícil: resignar años de prisión para evitar la exposición y el desgaste de un juicio.

“Llegamos a este momento resignando años de pena solamente para no tener que pasar por ese proceso, solamente por eso”, señalaron.

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El acuerdo había sido negociado y, según explicaron los hermanos, estaba prácticamente cerrado. “Se negoció, eran un par de años menos para ellos. Pero bueno, no sé qué pasó. Último momento, estaba todo firmado, todo acordado, y a último momento decidió arrepentirse”, relataron.

Ahora, la familia deberá afrontar nuevamente las distintas instancias de un proceso judicial que, desde el comienzo, buscó evitar.

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“La pena que nos parece justa es la máxima”

Con el rechazo del acuerdo por parte de Carmona, los hermanos modificaron también sus expectativas respecto del cierre de la causa.

“La pena que a nosotros nos parece justa es la máxima”, afirmaron.

Y fueron contundentes respecto del camino que seguirán: “Así que bueno, iremos por la máxima”.

La Fiscalía había señalado que, ante el rechazo del abreviado, eventualmente podría avanzar hacia un juicio en el que se solicite prisión perpetua. Esa posibilidad deberá definirse durante las próximas etapas del proceso.

Una condena que la familia considera importante

En medio de la frustración por la decisión de Carmona, los hermanos también remarcaron un aspecto que consideran positivo: Daniel Rubén Lescano aceptó el juicio abreviado y fue condenado a 29 años de prisión por el homicidio de Franco.

Para la familia, esa condena representa además el reconocimiento judicial de las pruebas reunidas durante la investigación.

“Hay que ser positivos, porque que uno de los acusados haya aceptado la condena es muy importante, porque acepta que todas las pruebas y evidencias que tenemos son reales”, expresó uno de los hermanos.

Y agregó: “Esto está directamente relacionado con el otro acusado, así que igualmente suma a favor para tener más pruebas para el juicio”.

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La espera continúa

La familia también fue consultada sobre la posibilidad de que el rechazo del acuerdo termine extendiendo todavía más los tiempos del proceso.

“Seguramente que sí, sí. Pero bueno, seguiremos”, respondieron.

La causa deberá continuar ahora por la vía del juicio oral respecto de Carmona. La fecha y modalidad concreta dependerán de las próximas instancias procesales y de la organización judicial.

Para los hermanos de Franco, sin embargo, la decisión ya está tomada: no retrocederán pese al desgaste emocional que implica volver a atravesar el caso.

“Vamos a ir por todo”

“Vamos a seguir por Franco, vamos a llegar hasta última instancia y vamos a tener que ir por todo, por perpetua, como se habló desde el principio”, afirmaron.

El cansancio, reconocen, existe. También el dolor de tener que volver a escuchar y reconstruir lo ocurrido aquel 21 de julio de 2023, cuando Franco, de 28 años, fue asesinado durante una emboscada vinculada a una supuesta operación de compra de una motocicleta pactada a través de Facebook Marketplace.

Pero los hermanos aseguran que no están dispuestos a detenerse.

“Por supuesto que sí. Hay muchas pruebas y muchas evidencias contra estas personas, así que vamos a ir por todo”, remarcaron.

Y cerraron con una frase que resume la posición de la familia después de más de tres años de lucha: “No importa. Franco lo merece. Por él lo hacemos”.