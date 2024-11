El estremecedor caso de Mónica Aquino: a un año y medio de su desaparición, comienza el juicio por explotación sexual

En el banquillo de los acusados estarán sentados esperando ser juzgados Hugo Pérez, la expareja de Mónica, su excuñado Mario Daniel Pérez y su exsuegra, Rosa Aguirre. Todos imputados por los delitos de explotación de la prostitución ajena agravada, en concurso real, con promoción de la prostitución ajena.

Hasta el momento, el marido, el cuñado y la suegra de Mónica, no confesaron nada ni dieron ningún dato, es decir, toda la reconstrucción que hizo la fiscalía fue en base a declaraciones testimoniales que se recogieron en el barrio Varadero Sarsotti.

Si hubiera una noticia de Mónica, de acá en adelante, la fiscal remarcó que se iniciará otro proceso, independientemente de este que comienza el viernes.

monica aquino.jpg Mónica Aquino, 29 años. Vive en barrio Varadero Sarsotti y no se sabe nada de ellas desde el pasado 5 de mayo. redes sociales

Explotación sexual, proxenetismo y violencia

En ese contexto, Jorgelina Moser Ferro, una de las fiscales del caso, dio cuenta en De 12 a 14 (El Tres) sobre la terrible realidad de Mónica antes de desaparecer: explotación sexual, proxenetismo, violencia, amenazas.

“Lo que vamos a probar es que tanto su marido, su cuñado y su suegra la explotaban para prostituirla. Ninguno de los tres acusados desde que inició la investigación aportó datos. Dicen no saber nada y manifiestan que se fue”, indicó. De acuerdo a lo que señaló Moser Ferro, la joven había realizado distintas denuncias pero siempre “se caían” porque, en palabras de la fiscal, “Mónica tenía tanto miedo que terminaba diciendo que lo hacía voluntariamente y que nadie la obligaba”.

Que pasaba si Mónica no ejercía la prostitución: “Si Mónica no se prostituía, era golpeada, le metían la cabeza en una pileta, una vez le rompieron una botella en la cabeza, otra, el marido le clavó un cuchillo en uno de sus brazos. Es decir, recibía todo tipo de violencia. Además, la obligaban a no relacionarse con nadie y le cortaron todo tipo de vínculo con su familia biológica”, profundizó.

Mónica Aquino allanamientos 2.jpg Allanamientos en barrio Varadero Sarsotti, donde residía Mónica Aquino.

La desaparición de Mónica Aquino

Mónica Aquino, de 29 años, desapareció entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de mayo, en barrio Sur de la capital santafesina. Ella era obligada por su pareja, Hugo Jesús Pérez, por su cuñado, Mario Daniel Pérez, y por su suegra, Rosa Aguirre, a ejercer la prostitución.

Desde su desaparición y por la actividad fiscal investigativa como de la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), se realizaron allanamientos en varias viviendas del barrio Varadero Sarsotti, rastrillajes en la zona de islas y se sometieron a peritajes teléfonos celulares.

En la audiencia imputativa que fue llevada adelante a finales de 2023, los fiscales del Río Ayala y Matías Broggi, desplegaron elementos probatorios incriminantes que fueron reunidos durante todos los meses de investigación y las imputaciones fueron taxativas en cuanto a la responsabilidad criminal de los dos hermanos Pérez y para la madre de ambos.

Hugo Jesús Pérez, expareja de Mónica Estefanía Aquino, fue acusado de explotar sexualmente a su entonces mujer desde el año 2017 hasta el día de su desaparición, aprovechándose del estado de absoluta vulnerabilidad de la víctima, y que el mismo promociona mediante el uso de la violencia y de las amenazas. La acusación a Pérez fue como autor de la promoción de la prostitución ajena agravada en concurso real con la explotación de la prostitución ajena en concurso real, y como autor del delito de lesiones dolosas calificadas por la relación de pareja y por el contexto de violencia de género, ya que agredió a Aquino con un cuchillo con un corte en uno de sus brazos. Luego de la exposición de los fiscales, éstos anticiparon que pedirán una pena de 20 años de prisión.

Mario Daniel Pérez y su madre, Rosa Aguirre, esta última suegra de Aquino, fueron imputados como autores del delito de explotación de la prostitución ajena, y además se quedaban con la ganancia que producía Aquino que era obligada a prostituirse.