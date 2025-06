El abogado defensor de Trigatti: "En Santa Fe se le da un valor sobredimensionado a la declaración del niño en Cámara Gesell"

“El fallo de primera instancia es inédito, rompía una inercia condenatoria que venía marcando los procesos judiciales en este tipo de causas”, sostuvo Barceló. En ese sentido, el abogado expresó que la resolución absolutoria estaba “muy bien fundada” y que nunca pensaron que sería revertida.

Barceló señaló que el tribunal de segunda instancia no logró conmover la solidez del fallo anterior. “Lo leí dos veces. Me dejó tranquilo, porque el fallo no refuta con fuerza los fundamentos de la primera sentencia”, añadió.

El rol de los amicus curiae y la valoración de la prueba

Uno de los puntos que destacó el abogado defensor fue la mención del tribunal a las presentaciones de organizaciones que actuaron como amicus curiae, entre ellas la impulsada por Telma Fardín, quienes cuestionaron la falta de perspectiva de género en la primera sentencia.

“Es llamativo que el tribunal diga que no rechazó ni aceptó formalmente a los amicus curiae, pero sí leyó sus aportes y los tuvo en cuenta”, explicó Barceló. También indicó que estas organizaciones aportan una mirada científica, aunque la figura no está regulada formalmente en Santa Fe.

Niñas de cinco años y el debate sobre la Cámara Gesell

Otro eje del conflicto legal es la valoración de las entrevistas en Cámara Gesell. Barceló denunció que existe un uso indiscriminado de estas declaraciones como si fueran pruebas absolutas: “En Santa Fe se le da un valor sobredimensionado a la declaración del niño en Cámara Gesell, sin considerar otros factores del contexto”, sostuvo.

Recordó que una de las niñas fue evaluada previamente por un equipo interdisciplinario del Hospital Iturraspe, que desestimó signos de abuso, pero meses después brindó una declaración incriminante en Cámara Gesell. “Esa contradicción no fue debidamente ponderada por la Cámara”, denunció.

La defensa impugnará: “Esto no terminó”

Tras la condena, la defensa tiene plazo hasta el 10 de julio para presentar su recurso de apelación. Según explicó Barceló, eso abrirá una nueva instancia de revisión ante otro tribunal, en lo que se conoce como doble conforme.

Además, remarcó que Trigatti no será detenido automáticamente, ya que el fallo no está firme. Sólo una audiencia posterior podría revocar su libertad, algo que deberá evaluarse si se ratifica la condena.

Finalmente, Barceló cuestionó que todos los jueces hayan votado en el mismo sentido, tanto en la absolución como en la condena. “La falta de disidencias empobrece el debate judicial. En Santa Fe los jueces temen dejar votos solitarios por posibles consecuencias políticas o institucionales”, afirmó.

¿Qué es lo que sigue para Juan Trigatti?

El caso está lejos de concluir. La defensa de Trigatti sostiene que el fallo condenatorio se basa exclusivamente en declaraciones tomadas en condiciones que podrían estar viciadas y que no se valoró debidamente la prueba científica ni el contexto emocional y social de los niños.

“La absolución se basó en un análisis riguroso. La condena, en cambio, cree todo lo que se dijo en Cámara Gesell. Así no se puede impartir justicia”, sentenció el defensor.

• LEER MÁS: El testimonio del docente Juan Trigatti tras su absolución: "Fue un desahogo después del sufrimiento y el dolor"