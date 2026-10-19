Juicio por el crimen de "Pelusa" Farías: la Fiscalía pedirá prisión perpetua y el debate podría extenderse hasta el miércoles

El proceso contra Joaquín “Toti” Monzón comenzó este lunes en el anexo de Tribunales de Santa Fe. Tras la selección de los 12 jurados titulares y dos suplentes, declararon los primeros testigos. La Fiscalía adelantó que pedirá prisión perpetua por homicidio criminis causa.

Juicio por jurados. Comenzó el debate contra Joaquín “Toti” Monzón por el homicidio de Carlos Alberto “Pelusa” Farías.

El juicio por jurados por el homicidio de Carlos Alberto “Pelusa” Farías , el cambista de 57 años asesinado en febrero de 2024, comenzó este lunes en el anexo del Palacio de Justicia de Santa Fe. El único acusado es Augusto Joaquín “Toti” Monzón, de 24 años, quien llega al debate en prisión preventiva y enfrenta una acusación por homicidio calificado criminis causa.

El fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Estanislao Giavedoni, brindó detalles sobre el desarrollo de la primera jornada y el cronograma previsto para las audiencias. Según explicó, durante la mañana se realizó la selección de los integrantes del jurado popular y luego comenzó la etapa de producción de pruebas, con las primeras declaraciones testimoniales.

“Durante la mañana se hizo la selección del jurado, que se llama también audiencia de voir dire, y posteriormente se comenzó con el desarrollo de la prueba”, señaló el fiscal. Además, precisó que ya declararon los primeros testigos y que las audiencias continuarán después del receso.

Cómo seguirá el juicio por el crimen de Farías

Giavedoni indicó que el debate podría extenderse durante dos jornadas, aunque no descartó que sea necesario sumar un tercer día.

“Está previsto que esto dure esta jornada y la jornada de mañana, con posibilidad de una tercera jornada”, explicó.

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La primera audiencia incluyó la selección de los 12 ciudadanos que integran el jurado titular y de dos suplentes. Una vez constituido el tribunal popular y escuchadas las instrucciones iniciales del juez Pablo Spekuljak, comenzó la presentación de las pruebas.

Entre los primeros testigos estuvieron una agente policial que intervino en la búsqueda de Farías tras la denuncia de paradero realizada por su familia y un integrante de la Policía de Investigaciones (PDI) que llevó adelante tareas de luminol en el comercio donde fue encontrado el cuerpo.

La Fiscalía sostiene que Monzón mató a Farías para robarle dinero y su teléfono celular, y procurar su impunidad. Por esa razón, Giavedoni y el abogado querellante Martín Risso Patrón solicitarán que el jurado lo declare culpable de homicidio criminis causa, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

La defensa, por su parte, cuestiona la hipótesis de los acusadores y sostiene que el hecho se produjo durante una pelea, sin intención de matar ni de cometer un robo. Los abogados defensores plantearon que, en caso de que el jurado considere acreditada su teoría, la conducta debería encuadrarse como homicidio preterintencional.

Por qué el caso se juzga con jurado popular

El fiscal explicó que la repercusión del caso estuvo vinculada, entre otros aspectos, al hallazgo del cuerpo en un local comercial ubicado sobre la peatonal San Martín, en pleno centro de la capital provincial.

“El caso tomó mucha resonancia porque cuando se encontró el cuerpo, se lo encontró en un local de la peatonal San Martín, por calle San Martín al 2600”, recordó Giavedoni.

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De acuerdo con el funcionario judicial, en un primer momento intervino el área de Paraderos de la Policía de Investigaciones y posteriormente continuó trabajando el área de Homicidios. Las circunstancias del hecho y la calificación legal de la acusación determinaron que el proceso se desarrollara bajo la modalidad de juicio por jurados.

“Por el tipo de hecho y la calificación que es de homicidio criminis causa, se está llevando adelante como juicio por jurados”, sostuvo.

Giavedoni también destacó el papel de la ciudadanía en este tipo de procesos. “Es la parte más democrática de la justicia. Realmente, poder del pueblo hecho realidad”, afirmó.

Y agregó: “Son justamente los ciudadanos, los vecinos, que van a resolver sobre la culpabilidad o no culpabilidad de una persona en el hecho que se le atribuye”.

El crimen de “Pelusa” Farías

El homicidio ocurrió el miércoles 21 de febrero de 2024. Según la investigación, Farías ingresó al local California Bay, ubicado sobre la peatonal San Martín, para encontrarse con Monzón. La hipótesis de la Fiscalía sostiene que, dentro del comercio, el acusado lo atacó a golpes para sustraerle dinero y su teléfono celular.

Luego, el cuerpo fue ocultado en un sector de depósito del establecimiento. La víctima fue encontrada dos días después, cuando la Policía avanzó con la búsqueda tras la denuncia de paradero presentada por sus familiares y el análisis de las cámaras de seguridad.

Ahora, el jurado popular deberá evaluar las pruebas que se presenten durante el debate y determinar si la acusación quedó acreditada. El veredicto definirá la responsabilidad penal de Monzón por el crimen de Farías.