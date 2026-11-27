El Tribunal Oral Federal de Santa Fe convocó a declarar el próximo miércoles 2 de diciembre al actual fiscal regional, Jorge Nessier; a su antecesor, Carlos Arietti; al fiscal Ezequiel Hernández y al exministro de Seguridad provincial. El juicio tiene como acusados a la fiscal Cristina Ferraro y al exjefe policial Julián Nizzo por presuntas irregularidades en el procedimiento posterior al homicidio del empresario.

Juicio por caso Oldani. Citados a declarar tres fiscales y Marcelo Sain por la desaparición de dinero.

El juicio por las presuntas irregularidades cometidas durante el procedimiento realizado tras el asesinato de Hugo Oldani tendrá una nueva instancia clave el próximo miércoles 2 de diciembre. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe citó a tres fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al exministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, para que declaren como testigos en la causa que investiga la desaparición de una importante suma de dinero de la escena del crimen.

Los funcionarios convocados son el actual fiscal regional, Jorge Nessier; su antecesor en el cargo, Carlos Arietti; y el fiscal del área de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández. También deberá presentarse Sain, quien impulsó una denuncia por el presunto funcionamiento de una financiera ilegal en el interior de la agencia de turismo de Oldani.

Las audiencias se desarrollarán ante el tribunal integrado por los jueces Luciano Lauría, José María Escobar Cello y Emilio Rosatti. En el debate interviene el fiscal general Martín Suárez Faisal. La defensa de Cristina Ferraro está a cargo de Néstor y Sebastián Oroño, mientras que Julián Nizzo es representado por el abogado Germán Corazza.

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Expectativa por la declaración del exfiscal regional Carlos Arietti

Uno de los testimonios que genera mayor expectativa es el de Carlos Arietti, quien se desempeñaba como fiscal regional cuando ocurrió el homicidio. Durante la primera jornada del juicio, Cristina Ferraro aseguró que su entonces superior estaba al tanto de las decisiones que había tomado durante el procedimiento en la agencia de turismo.

“Estuvo en conocimiento de cada decisión que yo tomé desde esa noche y era informado de lo que yo iba llevando a cabo”, manifestó la fiscal ante los jueces.

Ferraro sostuvo que había comunicado su llegada a la escena del crimen mediante un mensaje de WhatsApp y afirmó que Arietti también había sido informado sobre el hallazgo del dinero y la decisión de no secuestrarlo.

“Tomó conocimiento al día siguiente y no hubo ninguna confrontación”, aseguró la funcionaria judicial, quien negó las acusaciones en su contra.

Más de 1,1 millones de dólares y tres millones de pesos desaparecidos

Cristina Ferraro está acusada de encubrimiento y abuso de poder. Según la imputación, habría permitido que familiares y allegados de Oldani retiraran al menos 1.100.000 dólares y tres millones de pesos del local donde ocurrió el homicidio.

Además, se le atribuyen presuntas maniobras dentro del Ministerio Público de la Acusación para ocultar lo sucedido durante el procedimiento realizado la noche del 11 de febrero de 2020.

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Por su parte, el exjefe policial Julián Nizzo está acusado de desobediencia a un funcionario público. La acusación sostiene que habría ordenado levantar unilateralmente la custodia permanente que Ferraro había dispuesto en los locales de Turismo Oldani SRL.

El dinero hallado en la escena del crimen

Hugo Oldani fue asesinado durante un asalto ocurrido en su agencia de turismo, ubicada en la galería Rivadavia, sobre calle La Rioja al 2400, en el centro de la ciudad de Santa Fe.

Durante el procedimiento posterior al ataque, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) encontraron una importante cantidad de dinero en una estantería dentro de la oficina. El hallazgo quedó registrado en fotografías tomadas por los peritos.

En la primera jornada del debate declaró Pablo Molinas, quien se desempeñaba como coordinador de la escena del crimen. El exintegrante de la fuerza recordó la cantidad de dinero encontrada: “Eran muchos fajos, nunca vi tanto dinero”.

También señaló que la hija del empresario le impidió en dos oportunidades abrir una caja fuerte ubicada junto a la estantería. Además, aseguró que informó a Ferraro sobre el dinero hallado, aunque dijo no recordar cuál había sido la respuesta de la fiscal.

Con las declaraciones previstas para el 2 de diciembre, el tribunal buscará avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias en las que desapareció el dinero y en las eventuales responsabilidades penales de los dos acusados.