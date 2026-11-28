El fallo tuvo cuatro votos a favor del rechazo y una disidencia de Rafael Gutiérrez. La defensa todavía puede acudir directamente al máximo tribunal nacional

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó el pedido de la defensa de Juan Francisco Trigatti

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó el pedido de la defensa de Juan Francisco Trigatti para que la condena del profesor de educación física sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De esta manera, el máximo tribunal provincial cerró la vía ordinaria de revisión y dejó firme, en esta instancia, la sentencia de 12 años de prisión por abuso sexual contra alumnas menores de edad .

La resolución fue adoptada por mayoría, con los votos de los ministros Baclini, Erbetta, Falistocco y Zabalza , quienes consideraron que el planteo presentado por los abogados defensores no reunía los requisitos necesarios para habilitar la intervención del máximo tribunal nacional.

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En sus fundamentos, los magistrados señalaron que la presentación volvió sobre argumentos que ya habían sido analizados y rechazados durante las distintas etapas del proceso judicial, sin demostrar la existencia de una cuestión federal que justificara la apertura de esa instancia extraordinaria.

La Corte rechazó los argumentos de la defensa de Trigatti

Entre los aspectos centrales del fallo, la mayoría avaló la valoración de las pruebas realizada por la Cámara de Apelaciones, tribunal que había dictado la condena contra el docente.

Además, los jueces desestimaron los argumentos de la defensa relacionados con una supuesta "histeria colectiva" o "inoculación" de los relatos de las víctimas. Según el criterio mayoritario, esa hipótesis carece de sustento para cuestionar las conclusiones a las que llegaron los tribunales que intervinieron en el expediente.

Por otra parte, los ministros consideraron que otros cuestionamientos planteados por los abogados, vinculados con la falta de filmaciones de cámaras de seguridad y la pena impuesta, fueron introducidos fuera de los plazos procesales correspondientes.

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Rafael Gutiérrez votó en disidencia

El único voto en disidencia fue el del presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, quien se pronunció a favor de conceder el recurso para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación pudiera revisar el expediente.

En su postura, Gutiérrez advirtió sobre la existencia de cuestiones que, a su entender, generan dudas respecto del debido proceso y la valoración de determinadas pruebas.

Entre sus objeciones mencionó la falta de preservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la escuela y el valor probatorio que se le otorgó al informe de un médico policial por encima de las conclusiones de un equipo interdisciplinario de un hospital público.

Qué puede hacer ahora la defensa

Tras el rechazo de la Corte provincial, a la defensa de Juan Francisco Trigatti le queda la posibilidad de presentar un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Buenos Aires.

Ese mecanismo busca que los jueces del máximo tribunal nacional revisen la decisión que impidió conceder el recurso extraordinario. Sin embargo, su presentación no implica que la Corte nacional vaya a aceptar el planteo ni que se modifique automáticamente la condena.

De esta manera, el fallo de la Corte santafesina representa un nuevo revés judicial para el profesor, que recibió una pena de 12 años de prisión por delitos de abuso sexual contra alumnas menores de edad.