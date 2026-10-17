Banfield quiere estirar su buen momento ante Argentinos Juniors en el Florencio Sola

El Taladro recibe al Bicho desde las 15 por la fecha 13 del Clausura. Los de Troglio llevan cinco partidos sin perder, mientras que Argentinos pelea arriba.

Banfield afrontará este sábado un nuevo desafío en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Argentinos Juniors desde las 15 en el estadio Florencio Sola. Por la decimotercera fecha de la Zona B, el equipo de Pedro Troglio intentará ratificar su recuperación, mientras que el conjunto de Nicolás Diez buscará una victoria que lo mantenga en la disputa por los primeros lugares.

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Banfield llega en alza y quiere hacerse fuerte ante su gente

El Taladro encontró señales de recuperación en las últimas jornadas y buscará sostener esa tendencia frente a uno de los equipos que pelea en la parte alta de la tabla. El triunfo por 2-1 ante Tigre le permitió cortar una seguidilla de cuatro igualdades y extender a cinco encuentros su racha sin derrotas.

Con 13 puntos, Banfield se ubica en el undécimo puesto de la Zona B y necesita seguir sumando para mejorar su posición en el tramo decisivo de la fase regular. En ese contexto, hacerse fuerte en casa frente a Argentinos aparece como una oportunidad importante para ganar confianza.

El calendario también le plantea un desafío especial al equipo de Troglio, que tendrá por delante el clásico ante Lanús. Por eso, un resultado favorable en el Florencio Sola podría representar un impulso anímico de cara a los compromisos que restan en el campeonato.

Argentinos Juniors busca acercarse a la cima del Clausura

Del otro lado estará un Argentinos Juniors que llega con la intención de recuperarse después de empatar 1-1 frente a Platense. La igualdad le impidió trepar al primer puesto de la Zona B, aunque el equipo de Nicolás Diez continúa entre los principales candidatos a pelear por la clasificación.

El Bicho suma 22 unidades y ocupa el tercer lugar de la zona. Una victoria como visitante le permitiría mantenerse cerca de la cima y afrontar con mayor tranquilidad las últimas fechas de la etapa regular.

Además, Argentinos sostiene una buena posición en la tabla anual, donde acumula 51 puntos y se encuentra a una unidad del líder, Independiente Rivadavia. Ese panorama le agrega valor a cada presentación, ya que también busca consolidar su lugar entre los equipos protagonistas de la temporada.

Banfield vs. Argentinos Juniors: horario, árbitro y TV

Partido: Banfield vs. Argentinos Juniors.

Torneo: Clausura 2026, fecha 13 de la Zona B.

Día: sábado 17 de octubre.

Hora: 15.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Laura Fortunato.

Televisión: TNT Sports.

Las formaciones oficiales se conocerán antes del inicio del encuentro. Pedro Troglio estará al frente de Banfield, mientras que Nicolás Diez dirigirá a Argentinos Juniors en un cruce que enfrenta a dos equipos con objetivos diferentes, pero con la necesidad común de sumar en la recta final del Clausura.