Platense recibió una dura sanción y el clásico con Argentinos Juniors se jugará sin público

El Calamar fue castigado por los incidentes ante Fluminense y deberá disputar dos partidos como local sin espectadores, entre ellos el esperado duelo frente a Argentinos Juniors.

Los graves episodios registrados después del encuentro entre Platense y Fluminense por la Copa Libertadores derivaron en una sanción que tendrá consecuencias para el conjunto de Vicente López. APREVIDE determinó que el Calamar deberá afrontar sus próximos dos compromisos como local sin público, medida que alcanzará al partido ante Argentinos Juniors por el campeonato.

Platense deberá jugar dos partidos sin sus hinchas

La resolución fue adoptada por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, organismo que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense. El castigo comenzará a cumplirse el próximo lunes, cuando Platense reciba a Newell's por la décima fecha del Torneo Clausura.

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El segundo encuentro afectado será uno de los partidos más esperados del calendario: el clásico ante Argentinos Juniors, que se disputará algunas jornadas más adelante y también tendrá el estadio sin espectadores.

Desde la institución ya informaron que buscarán modificar el alcance de la sanción. En ese sentido, adelantaron que presentarán recursos administrativos y distintas pruebas con el objetivo de reducir las consecuencias de la medida.

Los incidentes que provocaron la sanción

El conflicto se produjo una vez terminado el partido en Vicente López. Si bien Platense se impuso por 2-1 ante Fluminense, el resultado no le alcanzó para avanzar en la Copa Libertadores y, tras el pitazo final, se produjeron serios disturbios en las tribunas.

Un grupo de hinchas del Calamar ingresó al campo de juego y se dirigió hacia el sector ocupado por los simpatizantes brasileños. Hubo cruces, lanzamiento de objetos y amenazas entre ambas parcialidades, separadas por el alambrado.

Además, algunos hinchas de Platense sustrajeron una bandera que había sido colocada por los seguidores de Fluminense. Tras lo ocurrido, el club anunció que su área de Seguridad investigaría los hechos y tomaría las medidas correspondientes.

La institución también expresó su rechazo a los episodios registrados luego del partido y reafirmó su intención de promover el respeto y el buen comportamiento dentro y fuera del estadio.