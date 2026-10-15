Estudiantes de La Plata recibe a Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores

El Pincha afronta esta instancia en el torneo de clubes más importante de América por primera vez desde 2009

Estudiantes recibe a Flamengo por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata recibirá este jueves al Flamengo de Brasil, en un encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América.

El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Jorge Luis Hirschi, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el paraguayo Juan Gabriel Benítez, mientras que en el VAR estará su compatriota Ulises Mereles.

Estudiantes llega a este encuentro con la ilusión al máximo, ya que se metió entre los mejores cuatro del continente por primera vez desde 2009, edición en la que se consagró campeón.

En su camino hacia las semifinales, el "Pincha", quedó segundo en su grupo, mientras que en los octavos de final eliminó a la Universidad Católica de Chile y en cuartos de final dio el golpe contra el Corinthians de Brasil.

Flamengo, por su parte, llega como el último campeón de la Copa Libertadores y es uno de los máximos candidatos a quedarse con el título.

En la fase de grupos, donde compartió zona con Estudiantes, quedó primero sin problemas, para luego eliminar a Cruzeiro de Brasil y a Independiente del Valle de Ecuador.

Esta serie representará una revancha para el equipo platense, ya que el año pasado su verdugo fue el Flamengo, que lo eliminó por penales en los cuartos de final.

Probables formaciones

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Par)

VAR: Ulises Mereles (Par)

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Hora: 21:30

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium