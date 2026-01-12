River le ganó a Millonarios de Colombia por la Serie Rio de la Plata En el estadio Gran Parque Central de Montevideo, River venció a Millonarios 1-0 con gol de penal convertido por Gonzalo Montiel 12 de enero 2026 · 08:42hs

River le ganó 1-0 a Millonarios de Colombia, en la capital uruguaya de Montevideo, en el marco de la Serie Rio de la Plata. En el partido disputado en el estadio Gran Parque Central, el defensor Gonzalo Montiel marcó el único gol del encuentro a los 22 minutos del complemento.

River arrancó el 2026 con una victoria Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo empieza con el pie derecho el 2026 en este torneo amistoso. El sábado desde las 22 horas, River enfrentará a Peñarol de Montevideo en el Campus de Maldonado en su segunda y última participación en la Serie Rio de la Plata.

Por su parte, los de Hernán Torres arrancan con dudas el año y a la espera de la aparición en cancha del experimentado delantero Radamel Falcao. El miércoles desde las 21 horas, enfrentará a Boca Juniors en el estadio La Bombonera en un partido homenaje al difunto Miguel Ángel Russo, de pasado en ambas instituciones.