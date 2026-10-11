Jornada de sorpresas en la décima fecha del Torneo Oficial de damas

En el Parque del Sur, El Quillá Amarillo superó a Santa Fe Rugby y en la autopista, Universitario igualó con CRAI. Las Gitanas junto a Banco son los punteros de la competencia organizada por la ASH.

Con dos encuentros se completó la décima fecha del sector principal del Torneo Oficial de dams que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. Fue una jornada con sopresas, ya que en primer término, Universitario consiguió un empate como visitante ante CRAI que venía puntero de la competencia, y por otro lado, El Quillá Amarillo ratificó su buen presente al conseguir imponerse de local a Santa Fe Rugby Club por 3 a 1. Por otro lado, Banco Provincial no dejó dudas ante La Salle Jobson y lo goleó en Altos del Valle, al igual que El Quillá Azul que derrotó a Colón de San Justo en el Mercedes Alesso de Bieler. En el ascenso, el puntero Alma Juniors goleó a CRAR por 8 a 1, y el escolta, Argentino de San Carlos fue implacable con El Quillá Blanco al que derrotó por 10 a 0.

Banco y CRAI son los punteros de la Zona Campeonato

Por la 10° fecha de la Zona Campeonato, Banco Provincial superó a La Salle Jobson por 6 a 3 por lo que la escuadra conducida por Daniel De Petre alcanzó en la cima de la tabla a CRAI que empató con Universitario. En Altos del Valle, los goles para las Krestereas llegaron por intermedio de Celina Basilio en dos oportunidades, Ruth Fuchs en dos ocasiones, Rocío Caldiz, y Valentina Suravsky, mientras que para las lasallanas, anotaron Rocío Carlen en dos oportunidades y Lucía Beltramino.

En el estadio Sergio Antoniazzi, junto al lago del Parque del Sur, El Quillá Amaillo consiguió romper la racha adversa de tres fechas sin ganar al imponerse por 3 a 1 a Santa Fe Rugby Club. La escuadra de Sauce Viejo ratificó su presente irregular y no pudo aprovechar la oportunidad fuera de casa y no pudo reencontrarse con su mejor versión. Para las Tiburonas los goles los anotaron Sabrina Ferreyra, Guillerminna Wicky y Delfina Peliquero, mientras que paras las Tricolores había abierto la cuenta Sofía Garófalo.

En los encuentros anticipados de la programación, en la autopista, Universitario y CRAI empataron 2 a 2. Para las Cuervas los goles fueron cosechados por Rocío Tolosa en dos oportunidades, y para las Gitanas los hicieron Victoria Bertone e Ignacia Pelletán. Por su parte, en el Mercedes Alesso de Bieler, El Quillá Azul goleó por 5 a 0 a Colón de San Justo con goles de Sol Alarcón, Martina Borgo y tres de Julia Ponzo.

Las posiciones quedaron de la siguiente forma: Banco Provincial y CRAI 24; El Quillá 20, Santa Fe Rugby 13, La Salle Jobson y El Quillá Amarillo 10, Universitario de Santa Fe 8, Colón de San Justo 0. En la próxima fecha jugarán Universitario con Colón de San Justo, CRAI con El Quillá Amarillo, Santa Fe Rugby con Banco Provincial y La Salle Jobson con El Quillá Azul.

Banco Provincial no dejó dudas: goleó a La Salle y alcanzó a CRAI en la cima de las posiciones.

Las Lobas siguen mandando en el ascenso

Un gran triunfo cosechó Alma Juniors de Esperanza en el polideportivo de la ruta provincial 70 al golear al CRAR de Rafaela por 8 a 1. Los goles para las chicas conducidas por Adrián Kieffer fueron conseguidos por Paulina Olsen en dos ocasiones, Ailen Braida en dos oportunidades, dos de Paz Raiteri, uno de Jofesina Milano, y uno de Candela Vicentín, mientras que para las rafaelinas descontó Guillermina Astudillo.

En el sintético de la ASH, Argentino de San Carlos fue impiadoso con El Quillá Blanco y lo goleó por 10 a 0, destacándose los cincos tantos marcados por Cecilia Rodriguez y los tres de Martina Ferrero. En la cancha 2 de la ASH, Colón de Santa Fe superó por 4 a 0 a Atlético Franck con goles de Serena Zapata y uno de Damaris Gutiérrez. En cancha de CRAI, en la autopista, CRAI Blanco derrotó a Unión de Santa Fe por 2 a 1. Para las Gitanas, los goles lo hicieron Julia López Cortes y Catalina Guini, mientras que para las rojiblancas descontó Nahiara Pérez. En Sauce Viejo, el cruce entre Santa Fe Rugby C y Santa Fe Rugby B terminó empatado 0 a 0.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Alma Juniors de Esperanza 30, Argentino SC 27, CRAR y CRAI Blanco 18, Colón 15, Santa Fe Rugby B 14, Atlético Franck 10, Unión 7, Santa Fe Rugby 4 y El Quillá Blanco 0.

La fecha 11 del segundo estamento se disputará este lunes 12 de octubre. A las 17, en la autopista, CRAI Blanco jugará con El Quillá Blanco, y a las 18.30, Colón de Santa Fe con Unión de Santa Fe en la cancha 1 de la ASH. En Sauce Viejo, a las 17, Santa Fe Rugby Azul con Atlético Franck, CRAR con Santa Fe Rugby C y Argentino de San Carlos con Alma Juniors de Esperanza.

Universitario se llevó un aquilatado empate frente a CRAI en la autopista.

Síntesis: El Quillá Amarillo 3- Santa Fe RC 1

El Quillá Amarillo: Emilia Adjad, Lucía Morandi, Delfina Peliquero, Agustína Waschetto, Delfina Prazenica, Guillermina Wicky, Lucía Di Pasquale, Milagros D´ Andrea, Agostina Forni, Mayra Nanzer, Eliana Sánchez, Ticiana Alaniz, Josefina Pelossi, Yamila Quiroz, Sabrina Ferreyra, Agustina Santaera y Valentina Imvinkelried. Entrenador: Lucas Larrosa.

Santa Fe Rugby: Lola Giauque, Pilar Benavides, Josefina Botta, Delfina Colli, Emilia Depetris, Sofía Garófalo, Florencia Gorla (c), Lola Iturraspe, Delfina López, Amparo Mayoraz, Simona Mocchiutti, Lucila Patrizi, Martina Spuler, Emma Fiorio, Paz Meinardy, Justina Prazenica, Victoria Poletti y Emilia Vidoz. Entrenador: Nicolás Sequeira.

Goles: Sofía Garófalo (SFRC), Sabrina Ferreyra (CNQ), Guillermina Wicky (CNQ), Delfina Peliquero (CNQ).

Cancha: Sergio Antoniazzi (CNQ)

Árbitros: Paula Cuevas y Maximiliano Miranda.