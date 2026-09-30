Todo listo para la definición de la Copa Santa Fe de hockey

La definición de la Copa Santa Fe de hockey será este fin de semana con los cuartos de final de damas y caballeros. La cancha de la ASH como escenario principal

Ocho equipos por rama, cuatro cruces y un mismo objetivo: avanzar en la Copa Santa Fe de hockey . El certamen provincial entrará en su etapa decisiva durante este el fin de semana, con la capital santafesina como epicentro de la competencia.

La acción se concentrará principalmente en la cancha 1 de la Asociación Santafesina de Hockey , un escenario que llega a esta definición con el recuerdo fresco de una jornada histórica: allí, Las Leonas y Los Leones se consagraron campeones en los Juegos Suramericanos. La cancha de El Quillá será utilizada como subsede.

En la competencia femenina, los cuartos de final tendrán presencia repartida entre Santa Fe y Rosario. Banco Provincial se enfrentará con Jockey de Rosario, mientras que Duendes de Rosario tendrá como rival a La Salle.

Del otro lado del cuadro, El Quillá buscará meterse entre los cuatro mejores frente a GER de Rosario, mientras que UNI de Rosario se medirá con Santa Fe RC.

Cuatro cruces también en caballeros en la Copa Santa Fe

La rama masculina tendrá su propio camino hacia las semifinales. La Salle jugará ante UDCH, en uno de los cruces de cuartos, y Jockey de Rosario enfrentará a Alma Juniors. Además, habrá duelo santafesino entre El Quillá y Universitario de Santa Fe, mientras que GER de Rosario se cruzará con Rafaela Hockey.

Con los cuadros ya definidos, la Copa Santa Fe se encamina hacia un fin de semana de máxima intensidad, con los equipos de ambas ramas buscando dar el paso que los acerque a la consagración provincial.