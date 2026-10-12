Los Pumas 7's y Las Yaguaretés campeones sudamericanos en Carlos Paz

Los Pumas 7 vencieron a Chile por 24 a 5 y alcanzaron el duodécimo título continental a lo largo de la historia. El seleccionado femenino superó en la final a Brasil 19 a 10.

Una vez más el rugby argentino de Seven se hizo fuerte en la región. Tanto el seleccionado masculino, como también el femenino, se consagraron de manera invicta en el Sudamericano de Seven, esta vez disputado en el Carlos Paz Rugby Club de Córdoba.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora lograron su 12° título en el continente tras vencer 24-5 a Chile en la final, mientras que las comandadas por Nahuel García lograron por cuarta vez consecutiva alzarse con el trofeo continental luego de ganarle en la definición a Brasil por 19-10.

Los Pumas 7´s refrendaron su reinado en Carlos Paz

El primer encuentro del día enfrentaba a argentinos y uruguayos en la apertura de la Zona Oro, tras lo que fue la primera rueda del día sábado. Cuando parecía que Los Pumas 7’s tenían dominado el partido con dos tries a los cinco minutos del primer tiempo, Uruguay descontó sobre el final de esa primera parte para llevar el encuentro 12-7 al entretiempo. Santiago Gómez Cora movió el banco, realizó las cinco sustituciones en los primeros minutos, incluido uno de los mejores jugadores del mundo Luciano González, sin embargo, Los Teros 7s llegaron al empate en 12 a los 3 minutos de la segunda mitad. A falta de dos minutos, tras una intensa avanzada argentina cerca del ingoal rival, De Haro asistió a Juan Patricio Batac con un excelente salteo, para que el juninense apoye y convierta el 19-12 definitivo.

En el último partido de la Zona Oro, Argentina enfrentó a Chile. Durante la primera mitad, el conjunto local se hizo fuerte y sacó ventaja en esos primeros minutos con dos tries, gracias a Santino Zangara y Santiago Mare, ambos convertidos. Al descanso 14-0. A los dos minutos de la segunda etapa, el equipo transandino descontó y se ilusionó con estar a una posesión del empate ya que su try convertido dejaba el tanteador 14-7. Sin embargo, la potencia de Luciano González se hizo presente y liquidó el encuentro, tras conversión de Santiago Vera Feld, 21-7 y selló su clasificación a la final del Sudamericano.

El riojano Lucho González cumplió una destacada actuación frente a los chilenos en Córdoba.

En el último partido del día, argentinos y chilenos se veían las caras nuevamente, pero esta vez en la final del certamen. El duelo comenzó muy parejo con un try por lado y 5-5 en el marcador. Antes del cierre del primer tiempo, Santiago Vera Feld rompió a toda velocidad la línea chilena y corrió solo hasta debajo de los postes para apoyar, y luego convertir, y así llegar al descanso con una victoria parcial por 12-5. Al minuto de la segunda parte, Luciano González apareció para empezar a liquidar el encuentro con el 17-5 parcial. Chile hizo todo para descontar pero Santino Zangara apretó el acelerador y a pesar del esfuerzo de la defensa chilena, corrió solo hasta el ingoal para decretar el cuarto try argentino en la final. Pedro de Haro acertó la conversión y cerró la victoria por 24-5.

Las Yaguaretés festejaron en Córdoba

En la final del torneo esperaba Brasil, rival que, al igual que el equipo argentino, logró cuatro triunfos y finalizó en la primera colocación del Grupo B. Fueron Las Yaras quienes abrieron rápidamente el marcador por medio del try de Giovanna Barth, sin conversión. De inmediato, el equipo argentino reaccionó gracias a la velocidad de Candela Delgado, que rompió la defensa rival para marcharse debajo de los postes y, con la conversión de Sofía González, liderar el tanteador 7 a 5.

A la salida de un scrum, llegó el desnivel por la punta en manos de Talía Rodich, que evadió a su marcadora y se zambulló al ingoal, para estirar el marcador y establecer el 12 a 5 parcial. En tiempo cumplido y luego de una infracción de Brasil, Sofía González puso en juego la pelota y encontró a Antonella Reding, que apareció a pura velocidad y apoyó la tercera y última conquista del equipo argentino en el primer tiempo. La conversión de Candela Delgado fue efectiva para el triunfo parcial 19 a 5.

Las Yaguaretés también gritaron campeonas en tierras cordobesas.

El complemento encontró a Las Yaras con posesión y un leve control del partido. Sin embargo, y como de costumbre, la defensa argentina hacía frente a cada uno de los embates brasileños, que no lograban vulnerar el ingoal para achicar la diferencia. Esa anotación llegó a dos minutos del final por intermedio de Gabriela Lima, quién apoyó en la bandera para establecer el 19-10, con el que finalizó el partido y se decretó la victoria y un nuevo campeonato para Las Yaguaretés.