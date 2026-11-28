El seleccionado argentino de juego reducido Los Pumas 7's tuvieron un muy buen arranque en el Seven de Dubai ganando los tres cotejos que le tocó disputar

Comenzó una nueva temporada del Circuito Mundial de Seven y Los Pumas 7´s tuvieron una jornada implacable para ganar sus tres compromisos del grupo y meterse en las semifinales de Dubái de manera invicta . En el primer tuno vencieron a Sudáfrica por 26-19, en el segundo a Estados Unidos por 35-24, y en el último partido a Australia por 26-17. Aún esperan rival para las semifinales que se jugarán desde las 7:06 hora argentina. Luciano González fue la gran figura del día con seis tries convertidos.

En el debut llegó Sudáfrica, rival que venía de vencer seis veces seguidas a Los Pumas 7´s en la temporada pasada. El último triunfo ante los Blitzboks había sido justamente en Dubái 2025/26 por 19 a 14. El partido comenzó con un Luciano González imparable – sería determinante en el desarrollo del juego – que a pura potencia eludió a medio plantel sudafricano para marcar el primer try de la temporada; Vera Feld sumó una difícil conversión y Los Pumas 7´s se pusieron en ventaja 7-0.

Minutos más tarde, González capitalizó lo que fue una gran jugada colectiva en ataque para dejar las cosas parcialmente 12-0. Allí llegaría la reacción sudafricana, liderados por Selvyn Davids que cumplió 50 etapas en el Circuito Mundial, que a pura potencia y determinación empató el partido en las últimas dos jugadas que tuvo antes del descanso.

En el complemento, Matteo Graziano a pura gambeta se infiltró en la defensa rival y le devolvió la ventaja a la argentina; Vera Feld sumó la conversión y Los Pumas 7´s ganaban 19-12. A los cuatro minutos, Luciano González reingresó al campo de juego y en la primera que tuvo tras un sólido scrum argentino, facturó su hattick y con la conversión de Mare el partido iba 26-12. Sudáfrica se puso a tiro cerca del final dejando las cosas 26-19 pero no hubo tiempo para más y tras una buena defensa de Batac los dirigidos por Santiago Gómez Cora se quedaron con la victoria.

Un claro triunfo ante Estados Unidos

El segundo compromiso fue ante Estados Unidos, seleccionado que logró el ascenso a la máxima categoría del Seven. Argentina comenzó el partido errático y fue Estados Unidos quien supo aprovecharlo para ponerse en ventaja a los dos minutos de juego. A los tres minutos, se quedaron con un hombre menos por knock on intencional y fue allí cuando Luciano González descontó para Los Pumas 7´s. A pesar de estar con un hombre menos en cancha, los estadounidenses lograron quebrar la defensa argentina y ponerse en ventaja.

En la última del primer tiempo, Luciano González marcó su quinto try del día para poner en ventaja a la argentina; Vera Feld aportó dos conversiones. En el complemento, ingresó en Los Pumas 7´s Francisco Calello, jugador de San Cirano que tuvo su debut en el Circuito Mundial. En la primera que tuvo asistió a Matteo Graziano para que este estirara la ventaja 21-12 (Vera Feld sumó la conversión).

Un minuto más tarde, y tras un buen lanzamiento luego de un scrum, Vera Feld marcó y convirtió para dejar las cosas 28-12. Estados Unidos no quiso perderle pisada a la argentina y metió presión descontando, pero fue Martiniano Arrieta quién se encargó de alejar aún más el marcador tras una espectacular corrida. Estados Unidos nuevamente quedó con seis jugadores por tackle alto a Calello, pero eso no le impidió marcar un nuevo try para poner cifras finales. Triunfo de Los Pumas 7´s por 35 a 24.

La victoria frente a Australia

En el último partido de la fase de grupos, y por el boleto a semifinales, Los Pumas 7´s se enfrentaron con Australia. Apenas comenzó el encuentro Australia aprovechó una desatención defensiva Argentina y descontó para abrir el marcador. Cuando transcurrían 5 minutos y tras tener casi la totalidad de la posesión, Los Pumas 7´s finalmente lograron quebrar la barrera Australiana y Luciano González descontó su sexto try en el día para igualar el marcador.

En la última, Santino Zangara logró filtrarse entre dos defensores y dejó las cosas 12-5 (Pellandini acertó la conversión). En el complemento Sebastián Dubuc metió una corrida desde el campo propio y estiró la ventaja. Australia descontó pero tuvo un fallo increíble en la conversión debajo de los palos lo que le daba más aire al seleccionado nacional (19-10).

A falta de un minuto, Marcos Moneta, que hizo de medio scrum tras una lesión de Pellandini, sacó la pelota del scrum y se lanzó hacia el ingoal para estirar la ventaja. Australia marcó en la última del partido pero no hubo tiempo para más y Los Pumas 7´s ganaron 26-17. De esta manera finalizaron el día invictos y avanzaron a las semifinales.