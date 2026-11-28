El seleccionado argentino de rugby Los Pumas se medirá este domingo, desde las 10.10 ante el combinado de Esocia por el séptimo puesto del certamen internacional en Londres

Los Pumas disputarán este domingo 29 de noviembre su último partido del año cuando enfrenten a Escocia en el estadio Twickenham, en Londres , en el marco del Fin de Semana de Finales del Nations Championship. El encuentro comenzará a las 10.10, hora argentina, y será una nueva oportunidad para el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi de cerrar la temporada con una victoria tras la caída sufrida ante Francia. El segunda línea rafaelino Pedro Rubiolo será titular en la escuadra nacional.

Los Pumas cerrarán este domingo su participación en el Nations Championship con un encuentro ante Escocia, por el séptimo puesto del certamen que se desarrollará en el mítico estadio de Twickenham, en Londres. Con este compromiso, el equipo dirigido por Felipe Contepomi finalizará la temporada 2026 con el objetivo de lograr un triunfo tras la derrota sufrida el sábado pasado ante Francia en Saint Denis.

El partido se jugará desde las 10.10 (hora argentina) y será el segundo cruce entre argentinos y escoceses en este certamen internacional ya que el 4 de julio, en Córdoba, el conjunto británico se impuso por 47-38 en la primera fecha del campeonato que congrega a las selecciones más importantes de los hemisferios norte y sur.

El referee del encuentro será el francés Pierre Brousset, con Christophe Ridley (Inglaterra) y Luc Ramos (Francia) como sus asistentes.Respecto del equipo titular que enfrentó a Francia, Felipe Contepomi realizó seis cambios en el plantel inicial. En los forwards, Rodrigo Martínez reemplazará a Boris Wenger.

A su vez, Pedro Rubiolo será el 5 del equipo en lugar de Tomás Lavanini, mientras que Joaquín Moro hará lo propio por Facundo Isa. Además, Juan Martín Scelzo jugará como octavo (ante Francia había jugado como 7).

En cuanto a los backs, reaparecerá Gonzalo García en lugar de Simón Benítez Cruz, Faustino Sánchez Valarolo por Justo Piccardo, quien estará esperando su lugar en el banco de suplentes; y Rodrigo Isgró, en lugar de Bautista Delguy.

El segunda línea rafaelino Pedro Rubiolo será titular en el equipo argentino ante el Cardo.

Con respecto a los suplentes, la gran novedad es la inclusión de Tobías Wade, que en caso de ingresar hará su debut con el seleccionado argentino.

Con la clasificación del campeonato ya definida, Los Pumas buscarán en Twickenham cerrar el año con una actuación sólida frente a un rival que ya los venció en esta temporada. El partido también servirá para seguir evaluando variantes y consolidar nombres de cara a los próximos compromisos internacionales del seleccionado argentino.

Formaciones confirmadas para jugar en Londres

-Los Pumas: 1. Rodrigo Martínez, 2. Julián Montoya, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González, 7. Joaquín Moro, 8. Juan Martín Scelzo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Gerónimo Prisciantelli

Suplentes: 16. Facundo Bosch, 17. Joel Sclavi, 18. Tomás Rapetti, 19. Efraín Elías, 20. Santiago Grondona, 21. Agustín Moyano, 22. Justo Piccardo, 23. Tobías Wade.

-Escocia: 1. Rory Sutherland, 2. Ewan Ashman, 3. D’arcy Rae, 4. Gregor Brown, 5. Jonny Gray, 6. Josh Bayliss, 7. Rory Darge, 8. Magnus Bradbury, 9. Jamie Dobie, 10. Finn Russell, 11. Darcy Graham, 12. Rory Hutchinson, 13. Huw Jones, 14. Kyle Steyn, 15. Blair Kinghorn

Suplentes: 16. Seb Stephen, 17. Nathan McBeth, 18. Zander Fagerson, 19. Max Williamson, 20. Liam McConnell, 21. Ollie Leatherbarrow, 22. George Horne, 23. Tom Jordan.