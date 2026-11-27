El seleccionado argentino de rugby Los Pumas presentará seis cambios en relación al que cayó en París. El segunda línea rafaelino Pedro Rubiolo regresa a la titularidad

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas, está con equipo listo para enfrentar a Escocia en el cierre del Nations Championship 2026. El head coach Felipe Contepomi confirmó la lista de 23 jugadores para medirse frente a los británicos el próximo domingo a las 10 en Twickenham. El segunda línea rafaelino Pedro Rubiolo regresa a la titularidad mientras que Mayco Vivas está suspendido y no podrá estar a disposición.

Tras la derrota ante Francia por 45 a 17 en el Stade de France, Los Pumas cierran el año ante Escocia, el domingo 29 de noviembre a las 10:10 (hora argentina; 13:10 en Londres), en Twickenham en el marco del Fin de Semana de Finales del Nations Championship.

Será el segundo cruce entre argentinos y escoceses en este certamen internacional ya que el 4 de julio, en Córdoba, el conjunto británico se impuso por 47-38 en la primera fecha del campeonato. El referee del encuentro será el francés Pierre Brousset, con Christophe Ridley (Inglaterra) y Luc Ramos (Francia) como sus asistentes.

Respecto del equipo titular que enfrentó a Francia, Felipe Contepomi realizó seis cambios en el plantel inicial. En los forwards, Rodrigo Martínez reemplazará a Boris Wenger. A su vez, Pedro Rubiolo será el N°5 del equipo en lugar de Tomás Lavanini, mientras que Joaquín Moro hará lo propio por Facundo Isa. Además, Juan Martín Scelzo jugará como octavo (ante Francia había jugado como N°7).

En cuanto a los backs, reaparecerá Gonzalo García en lugar de Simón Benítez Cruz, Faustino Sánchez Valarolo por Justo Piccardo, quien estará esperando su lugar en el banco de suplentes; y Rodrigo Isgró, en lugar de Bautista Delguy. Con respecto a los finishers, la gran novedad es la inclusión de Tobías Wade, que en caso de ingresar hará su debut con el seleccionado argentino.

Los Pumas alistarán a: 1. Rodrigo Martínez, 2. Julián Montoya, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González, 7. Joaquín Moro, 8. Juan Martín Scelzo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Gerónimo Prisciantell. Suplentes: 16. Facundo Bosch, 17. Joel Sclavi, 18. Tomás Rapetti, 19. Efraín Elías, 20. Santiago Grondona, 21. Agustín Moyano, 22. Justo Piccardo, 23. Tobías Wade.

Calendario Nations Championship

*6/11: Irlanda 42 – 12 Los Pumas

*14/11: Los Pumas 19 – 14 Italia

*21/11: Francia 45 – 17 Los Pumas

*29/11: Los Pumas vs. Escocia – 10:10 (Londres)

-Historial con Escocia:

Partidos: 27,

-Triunfos: 13

-Derrotas: 14

-Empates: 0