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Palmeiras sufrió ante Fluminense, ganó por penales y se metió en la final de la Copa Libertadores

El Verdao perdió 1-0 en los 90 minutos, pero se impuso 5-3 desde los doce pasos. Ahora aguarda por Flamengo o Estudiantes, que definirán este jueves al otro finalista.

Ovación

Por Ovación

22 de octubre 2026 · 08:39hs
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Palmeiras sufrió ante Fluminense, ganó por penales y se metió en la final de la Copa Libertadores

Palmeiras consiguió el objetivo de meterse en la final de la Copa Libertadores, aunque debió atravesar una noche cargada de tensión frente a Fluminense. Tras caer por 1-0 en el tiempo reglamentario, el conjunto paulista se impuso por 5-3 en la tanda de penales y aseguró su lugar en la definición continental. Ahora, el actual subcampeón espera por su próximo rival.

LEER MÁS: Palmeiras y Fluminense definen en San Pablo al primer finalista de la Copa Libertadores

Palmeiras resistió y se impuso desde los doce pasos

El equipo paulista llegaba con ventaja luego de ganar 2-1 en el encuentro de ida, disputado en condición de visitante. Sin embargo, Fluminense logró emparejar la serie con el tanto de Hércules, a los 37 minutos del segundo tiempo, y llevó la definición a los penales.

En esa instancia, Palmeiras mostró una efectividad perfecta y convirtió sus cinco ejecuciones. Maurício, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Joaquín Piquerez y Marlon Freitas fueron los encargados de marcar para el conjunto local.

Del otro lado, Thiago Silva, Hércules y Guilherme Arana anotaron para Fluminense, pero el arquero Carlos Miguel se convirtió en una pieza clave al contener el remate de Nonato. Esa intervención terminó inclinando la balanza a favor del Verdao, que celebró la clasificación pese a la derrota durante los 90 minutos.

Flamengo o Estudiantes, el próximo desafío

Con el boleto asegurado, Palmeiras ahora espera conocer a su adversario para la gran final, que se disputará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

La otra semifinal se resolverá este jueves en Río de Janeiro, donde Flamengo recibirá a Estudiantes de La Plata. El encuentro de ida terminó igualado sin goles, por lo que ambos equipos mantienen intactas sus posibilidades de avanzar.

Si Flamengo consigue la clasificación, habrá una reedición de la final de la edición anterior. En aquella oportunidad, el conjunto brasileño se consagró campeón tras vencer por 1-0 y buscará repetir la conquista. Estudiantes, por su parte, intentará frustrar esa posibilidad y llegar a la definición para medirse con Palmeiras por el título continental.

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