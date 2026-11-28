El equipo brasilero derrotó a Estudiantes y se consagró como campeón del torneo de clubes más importante del continente por cuarta ocasión en su historia

Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores luego del triunfo 1-0 ante Estudiantes de La Plata y se afianzó entre los más ganadores del torneo de clubes más importante de América.

La de este año fue la cuarta coronación para el equipo brasilero en la Copa Libertadores, ya que alcanzó a Estudiantes de La Plata, River y Flamengo de Brasil, para quedar solo por detrás de Independiente, Boca y Peñarol, que tienen siete, seis y cinco títulos respectivamente. La primera consagración de Palmeiras llegó en 1999 cuando derrotó por penales al Deportivo Cali de Colombia.

El equipo brasilero tuvo que esperar hasta el 2020 para gritar campeón de América por segunda ocasión en su historia tras derrotar de manera agónica por 1-0 al Santos, mientras que su última coronación había llegado en el 2021, edición en la que dejó con las manos vacías al Flamengo.

Este sábado, cinco años después de aquel título, Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores por cuarta ocasión y además permitió que Brasil se convierta en el país más ganador del torneo con 26 títulos.

Los máximos campeones de la Copa Libertadores

Independiente: 7 (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984)

Boca: 6 (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007)

Peñarol: 5 (1960, 1961, 1966, 1982 y 1987)

Palmeiras: 4 (1999, 2020, 2021 y 2026)

Estudiantes de La Plata: 4 (1968, 1969, 1970 y 2009)

River: 4 (1986, 1996, 2015 y 2018)

Flamengo: 4 (1981, 2019, 2022 y 2025)