Palmeiras le ganó 1 a 0 a Estudiantes en el Cententario de Montevideo y se quedó con la Copa Libertadores de América 2026, gracias al gol de Ramón Sosa

Palmeiras le ganó 1 a 0 a Estudiantes en el estadio Cententario de Montevideo y se quedó con la Copa Libertadores de América 2026, gracias al gol de Ramón Sosa a los 7 del primer tiempo.

El Pincha mantuvo la ilusión hasta el final y tuvo chances claras de empatar el partido, pero le faltó mayor contundencia durante los 90 minutos, en una tarde en la que el fútbol se vio friccionado y cortado desde el minuto 0.

Con este título, Brasil tomó la delantera contra los equipos argentinos en la Libertadores, alcanzando los 26 títulos contra 25 de los argentinos. Además, se estiró una racha ininterrumpida que viene desde 2019, donde Flamengo venció a River y desde allí solo los brasileños se quedaron con la Copa.

El primer tiempo comenzó bastante friccionado y Estudiantes cometió dos faltas cerca del área, que Palmeiras aprovechó para meter centros pero no inquietó con demasiado peligro.

De hecho, pese al dominio del conjunto brasileño, el Pincha tuvo una clara a los 9 minutos de la primera mitad tras un cabezazo de Guido Carrillo luego de un córner desde la izquierda. Estudiantes intentó incomodar al Palmeiras, sin dejarlo construir desde abajo y cortar siempre que pudo el partido, con constantes intervenciones del árbitro.

La polémica de la primera mitad ocurrió a los 33, cuando José López le entró muy fuerte a Marcos Rojo y el “Pincha” pidió tarjeta roja. Sin embargo, Jesús Valenzuela decidió solo mostrarle la amarilla.

A los 6 minutos del segundo tiempo, se abrió el arco en el partido. Tras una buena jugada de Evangelista, que terminó en un centro, John Arias la bajó de cabeza y habilitó a Ramón Sosa, que estableció el 1 a 0.

Minutos más tarde, a los 10, Guido Carrillo ensayó una chilena que casi se mete en el ángulo inferior derecho de Carlos Miguel, que respondió con muchos reflejos y la atajó.

A los 28, Estudiantes estuvo cerca del empate tras un centro de Tomás Palacios, el cual Edwin Cetré cabeceó y exigió al arquero. A los 38 llegaría la más clara de todas: Tomás Palacios enganchó de zurda un rebote y todo el Centenario gritó gol, porque la pelota pasó realmente cerca.

Más allá de esas ocasiones puntuales, el Pincha no logró incomodar al Palmeiras que aguantó y manejó los hilos sobre el final del partido. De hecho, se aproximó al área de Muslera y podría haberse quedado con mayor premio en la agonía del encuentro.

Formaciones de Estudiantes y Palmeiras

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo , Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Palmeiras: Carlos Miguel; Alexander Barboza, Murilo, Gustavo Gomez; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, Juan Manuel López y Ramón Sosa. DT: Abel Ferreira.

Goles en el segundo tiempo: 7m. Ramón Sosa (P).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Arthur por Joaquín Piquerez (P), 11m. Eric Meza por Eros Mancuso y Edwin Cetré por Gastón Benedetti (E), 22m. Tomás Palacios por Leandro González Pírez (E), 32m. Vitor Roque por José López y Mauricio por Ramón Sosa (P), 41m.. Fabricio Pérez por Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos por Joaquín Correa (E), Andreas Pereira por John Arias (P).

Estadio: Centenario de Montevideo.

Árbitro: Jesús Valenzuela.

VAR: Juan Soto.