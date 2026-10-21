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Palmeiras y Fluminense definen en San Pablo al primer finalista de la Copa Libertadores

El Verdão defenderá la ventaja 2-1 conseguida en el Maracaná ante un Fluminense obligado a remontar. El duelo comenzará a las 21.30 y promete máxima tensión.

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2026 · 09:18hs
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Palmeiras y Fluminense definen en San Pablo al primer finalista de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores entra en una instancia decisiva con un choque entre dos gigantes brasileños que buscan llegar a la definición continental. Palmeiras recibirá a Fluminense en San Pablo por la revancha de las semifinales, con la ventaja mínima obtenida en Río de Janeiro y la ilusión de conseguir el primer pasaje a la final de Montevideo.

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Palmeiras quiere hacer valer su fortaleza como local

El equipo conducido por Abel Ferreira afrontará el compromiso con la tranquilidad que le otorga el 2-1 conseguido en la ida, aunque sabe que no puede confiarse ante un rival que mantiene intactas sus posibilidades de clasificación. Un empate le alcanzará al Verdão para avanzar, mientras que una derrota por un gol llevaría la serie a los penales.

Los antecedentes en su estadio representan un argumento importante para el conjunto paulista. Palmeiras ganó o empató 21 de sus últimas 23 presentaciones como local en instancias eliminatorias de la competencia, una estadística que alimenta su confianza para una noche de máxima exigencia.

En el plano futbolístico, Abel Ferreira buscará aprovechar la presión alta y la capacidad ofensiva del argentino José Manuel López, una de las principales referencias del ataque. Sin embargo, el entrenador no podrá contar con Vitor Roque, quien continúa recuperándose de una lesión en el tobillo.

Fluminense necesita una remontada para seguir soñando

Del otro lado, el conjunto carioca está obligado a buscar un resultado que le permita revertir la historia y mantener viva su ilusión continental. Aunque atraviesa una etapa complicada en el campeonato brasileño, con tres derrotas consecutivas, Fluminense intentará dejar atrás ese presente y recuperar su mejor versión en el escenario internacional.

El equipo dirigido por Marcão confía en su experiencia para afrontar partidos decisivos fuera de casa. Sus antecedentes recientes muestran que logró superar cuatro de las últimas cinco eliminatorias que definió lejos de Río de Janeiro, un dato que sostiene sus expectativas pese a la desventaja.

La jerarquía de futbolistas como Hulk y Thiago Silva será determinante para intentar controlar el desarrollo del encuentro y generar situaciones de peligro. El Tricolor buscará repetir pasajes de buen juego que mostró en el Maracaná, cuando consiguió competir de igual a igual y dejó abierta la definición con un descuento sobre el cierre.

Con dos equipos que conocen bien sus fortalezas y debilidades, la revancha promete una disputa táctica intensa. Palmeiras intentará administrar su ventaja y aprovechar los espacios, mientras que Fluminense deberá encontrar el equilibrio entre atacar y evitar que su rival liquide la serie. Al final de la noche, uno de los dos tendrá asegurado su lugar en la definición de la Copa Libertadores.

Palmeiras San Pablo Fluminense
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