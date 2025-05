Perdieron Los Pumitas en el Rugby Championship M20

Los Pumitas cayeron en Port Elizabeth

Perdieron Los Pumitas en su mejor partido en el Rugby Championship M20.Australia ganó, pero Los Pumitas dejaron una gran presentación, la mejor del torneo hasta ahora.El equipo argentino se mostró más ordenado, con un estilo de juego mucho más claro y una defensa que sostuvo el partido hasta el final.

Pumitas 2.jpg El seleccionado argentino juvenil fue vencido por los australianos por 40 a 36 en Sudáfrica.

En los papeles, Australia era un rival muy superior. Pero en la cancha, los chicos argentinos le jugaron de igual a igual durante todo el partido. Hasta el minuto 76, la diferencia era de apenas 4 puntos. Recién sobre el cierre, los australianos lograron estirar la ventaja. Pascal Senillosa, figura total en el elenco de Fernández Miranda, pero hubo buenos partidos también de Bautista Lescano de Estuddiantes de Paraná y Pedro Coll.

LEER MÁS: Pampas perdió ante Yacaré XV un encuentro vibrante

Síntesis: Los Pumitas 36- Australia 40

Argentina (36): Diego Correa, Tadeo Ledesma Arocena y Vicente Vidal; Valentino Freiria y Alejandro Barrios; Pampa Storey, Tomás Duclos y Agustín García Campos; Félix Corleto y Rafael Benedit; Aquiles Vieyra, Felipe Ledesma, Pedro Coll y Bautista Lescano; Pascal Senillosa.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Suplentes: Jerónimo Otaño, Juan Ignacio Rodríguez, Gael Galván, Álvaro García Iandolino, Franco Benítez, Jerónimo Llorens Villanueva, Ramón Fernández Miranda, Martiniano Arrieta.

Australia (40): Trevor King, Lipina Ata y Kabele Ab-Cott; Joseph Mangeldorf y Eamon Doyle (cap); Charlie Brosnan, Tom Robinson y Toby Brial; James Martens y Joe Dillon; Xavier Rubens, Boston Fakafanua, Liam Grover y Shane Wilcox; Sid Harvey.

Suplentes: Charles O'Kane, Nicholas Hill, Edwin Langi, Oliver Aylmer, Beau Morrison, Hwi Sharples, Joey Fowler, Cooper Watters.

Primer tiempo: 4 y 21’, Goles de Harvey por Tries de Doyle y Brial (AUS); 12’, Try de Rubens (AUS); 15’, Try de Vieyra (ARG); 25’, Try-Penal (ARG), y 37’, Gol de Benedit por Try de García Campos (ARG).

Amonestados: 19’, Storey (ARG), y 25’, Dillon (AUS).

Parcial: Argentina 19 – Australia 19.

Segundo tiempo: 2’, Drop Senillosa (ARG); 9 y 17’, Goles de Harvey por Tries de Wilcox y Langi (AUS); 17 y 40’, Goles de Benedit por Tries de Vieyra y Ledesma Arocena (ATG), y 33’, Try-Penal (AUS).

Amonestado: 33’, F. Benítez (ARG).

Referee: Christopher Allison (Sudáfrica).

Estadio: Nelson Mandela Bay.