Paro docente en Santa Fe: los tres argumentos con los que la provincia respalda su oferta salarial y descarta una nueva propuesta

Luego de que Amsafé , el gremio que representa a los docentes públicos de la provincia, rechazara la oferta salarial del Gobierno y anunciara un paro de 24 horas para el miércoles 14 de mayo , el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares , ratificó que no habrá una nueva propuesta .

Olivares remarcó que se trata de “una propuesta que recompone salarios” y subrayó que es “el máximo esfuerzo que el Gobierno puede hacer hoy”, ya que también debe sostener servicios esenciales como seguridad, salud e infraestructura escolar.

Frente a los pedidos gremiales para mejorar el ofrecimiento, el ministro fue tajante en declaraciones a Radio 2: “No sería una buena práctica de negociación faltar a la buena fe ofreciendo algo más luego de decir que hicimos el máximo esfuerzo. Por un lado, no se puede pagar, y por otro, sería tremendamente especulativo si realmente existiera margen para ofrecer más y no lo hubiéramos hecho desde el principio”.

La oferta oficial, que también fue dirigida a los trabajadores estatales, contempla un 8% de incremento salarial trimestral, distribuido de la siguiente forma:

3% en abril

2,6% en mayo

2,4% en junio

Olivares.jpg

Interna gremial

Además, el ministro apuntó contra el trasfondo gremial: “El docente que necesita mejorar su salario no puede quedar rehén de una disputa que tiene mucho más de interna gremial que de reclamo salarial”.

En relación con la pérdida de poder adquisitivo, Olivares argumentó que en 2023 los salarios aumentaron un 124%, mientras que la inflación fue del 114%. “Eso es aritmética pura”, sentenció.

Por otro lado, confirmó que se seguirán descontando los días de paro: “No hay ninguna razón para que los chicos paguen las consecuencias de las medidas de fuerza”. Finalmente, rechazó el reclamo por el retraso en el pago de aumentos a jubilados, que se efectúa con un desfase de 60 días: “Es un argumento demagógico con intenciones de pedir que se actúe contra la ley. Eso no se puede cumplir”, concluyó.

