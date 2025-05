Pampas perdió ante Yacaré XV un encuentro vibrante

Pampas perdió ante Yacaré en Asunción

Si algo tuvo Yacare XV para ganar en casa en el Héroes de Curupayty fue coraje. Coraje para ir a un line a cinco minutos del final para poner suficiente aire en el marcador y darse el lujo de derrotar al líder del Súper Rugby Américas PAX y subir del sexto al cuarto puesto con el triunfo.

Pampas no supo encontrar el camino para estirar su liderazgo y asegurar en esta onceava fecha su pasaje a semifinales con la lucha por los cuatro lugares calentándose. Pampas comenzó sumando primero, poniéndose 10 cero antes del primer cuarto del partido, con un penal y una conversión de Estanislao Renthel. El try lo apoyó el potente centro Justo Piccardo después de que el wing Santiago Pernas quedara a centímetros del try segundos antes.

La tarjeta amarilla al pilar Ignacio Bottazzini tuvo rápida respuesta del anfitrión que llegó al try al minuto, a los 23’, cuando el wing Juan Manuel González se benefició de un largo pase de Joaquín Lamas y un toque final de Julián Quetglas para apoyar en la punta izquierda.

Valentino di Capua y Renthel intercambiaron penales ante de que, sobre el fin del primer tiempo, el centro de Yacare apoye y convierta su try para darle la ventaja parcial al anfitrión por 15-13. Rápidamente, Pampas se puso el frente con un tercer penal de Renthel, pero di Capua nuevamente acomodó el resultado y después de una gran corrida de González, el tercera línea Ariel Núñez levantó a su público con un buen try.

Cerca de la hora de juego, tras un ataque profundo de la visita, el referí internacional Damián Schneider sancionó un try penal para Pampas cuando un largo pase de el ex Yacaré Ignacio Inchauspe fue interceptado con infracción por González, que además recibió una tarjeta amarilla.

Pampas 2.jpg Yacaré XV sumó cinco puntos al derrotar a Pampas 32-26 en un partido a pura emoción. Prensa UAR

A diez minutos del final, el ingresado Francisco Lusarreta recibió una tarjeta amarilla y, nuevamente, Yacaré XV llegó al try que además aseguró el punto bonus ofensivo. El octavo Santiago Ruiz se benefició de la corajuda decisión de ir al line en vez de intentar un penal accesible. La conversión de Lamas estiró a nueva la diferencia entre ambos equipos con siete minutos por jugar.

Aún así, Pampas buscó revertir el resultado y a uno del cierre, Renthel pateó un penal confiando en que al recibir la siguiente salida su equipo podría llegar al try y dar vuelta el resultado.

No pudo ser y mientras Yacaré XV aseguró su primer triunfo ante la franquicia de Buenos Aires, la visita regresa a casa con un bonus defensivo.

- Súper Rugby Américas

- Resultados fecha 11:

Tarucas 41- Selknam 21

Yacaré XV 32- Pampas 26

- Lunes 12- 20, Peñarol vs. Cobras

- Posiciones: Pampas 35, Dogos 30, Peñarol 29, Yacaré XV 25, Selknam 24, Tarucas 23, Cobras 4.

- Próxima fecha:

16/5, Tarucas vs. Dogos

18/5, Yacaré vs. Cobras

19/5, Pampas vs. Selknam (20).