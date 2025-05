San Lorenzo, en llamas: la directiva aprobó la licencia de Marcelo Moretti

Por otra parte, en la espera de la confirmación de los votos, sucedió un detalle puntual entre dos integrantes de la comisión directiva. Leandro Goroyesky y Andrés Terzano fueron captados discutiendo en una zona cercana a Estadio Pedro Bidegain. Una actitud sospechosa que generó un importante revuelo en el desenlace de la votación.

¿Quién va a ser el presidente de San Lorenzo?

En la reunión directiva, se decidió nombrar a un presidente de turno que ocupará el cargo de Moretti. El nuevo encargado del cargo será Julio César Lopardo, Quien formaba parte de los vocales de la directiva del club.

Con este trágico desenlace, la crisis institucional del Azulgrana se agigantó a un grado muy importante. Esto generará acciones de la misma manera o peor en las tribunas del Pedro Bidegain y en la sede.

Los socios pedirán explicaciones precisas por esta semejante situación, quien no se quedará callado ante la impunidad de una comisión directiva que no está, no estuvo y no estará preparada para manejar un club de semejante magnitud, como lo es San Lorenzo.

¿Qué dijo el nuevo presidente sobre la situación de San Lorenzo?

Tras asumir el cargo de manera temporal, Julio César Lopardo apuntó contra Marcelo Moretti. “Si el presidente hubiese renunciado, se hubieran evitado todas estas cosas. Tiene que renunciar, pensar en volver después de lo que pasó es una locura… tiene la peor condena social”, sentenció Julio César Lopardo.

Por otra parte, el ex vocal manifestó que lo que sucedió lo vivió con una “sensación confusa” y se apenó por lo que le sucede al Cuervo.

En el final de sus dichos, el nuevo mandatario cerró con un mensaje que alivió a los hinchas, hasta cierto punto: “Hoy me voy a comunicar para trabajar con la AFA como corresponde”.