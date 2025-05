Intensas lluvias y temporal en la ciudad: alertaron sobre el "precario estado" de las estaciones de bombeo

En diálogo con Sol Play, Alberto Sosa, secretario general de Utram, dijo que “le solicitaron al municipio la creación de un departamento para monitorear las casas bomba y trabajar en la prevención”.

LEER MÁS: Pedido de informe al municipio tras el temporal en la ciudad: "La lluvia evidenció fallas estructurales"

tormenta lluvia.jpg José Busiemi

Falta de personal en las estaciones de bombeo

“De la bomba 0 a la 6, lamentablemente el estado es terrorífico. Es un estado realmente preocupante en cuanto a lo que tiene que ver con las estructuras de las bombas”, subrayó el referente del sindicato municipal Utram. “También tenemos un recorte importante de personal. Por ejemplo, en la bomba 5 y 6 no hay empleados, solamente está el personal policial”.

"Estamos hablando prácticamente de 12 personas que faltan en estaciones de bombeo para que se puedan cubrir todos los turnos y para que realmente el ciudadano, cuando se acueste a dormir y sorprenda una tormentita como la del otro día, donde cayeron entre 80 y 90 milímetros, las bombas estén activas", continuó agregando Sosa.

Además, el gremialista advirtió que los equipos de comunicación de la bomba presentan fallas.

LEER MÁS: Estaciones de bombeo: desde la Municipalidad advierten que hay muchas obstrucciones y falta equipamiento

“Hay una falta total de responsabilidad de la gestión en la distribución de los recursos y no escuchan los trabajadores. Esto viene de arrastre”, expresó y luego finalizó. “Acá hay que trabajar responsable y permanentemente. Nos preocupa que no escuchen a los trabajadores y nos preocupa también que nosotros le mandamos mensaje a los funcionarios y no te contestan".