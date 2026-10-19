Uno Santa Fe | Ovación | River

Se confirmó la lesión de una pieza clave para River: ¿llegará al Superclásico?

El volante central Fausto Vera sufrió un desgarro frente a Belgrano y podría perderse lo que resta de la fase regular del Torneo Clausura con River

19 de octubre 2026 · 19:38hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Se confirmó la lesión de una pieza clave para River: ¿llegará al Superclásico?

El volante central Fausto Vera sufrió un desgarro en el partido del domingo pasado frente a Belgrano, que terminó con goleada 3-0 a favor de River, y podría perderse lo que resta de la fase regular del Torneo Clausura.

El técnico Leonardo Ponzio mandó a la cancha al volante desde el banco a los 23 minutos del segundo tiempo, pero tan solo 14 minutos después salió lesionado en el triunfo del Millonario en Córdoba; en el día de la fecha, se confirmó que Vera padeció un desgarro en el isquiotibial derecho, del cual tardará aproximadamente tres semanas en recuperarse.

Esta baja es sensible para el cuerpo técnico de River, debido a que fue pieza fundamental en el planteo táctico del entrenador al ser el titular ante la ausencia de Aníbal Moreno. De esta manera perderá al suplente primordial del "5" en la recta final.

De esta manera, Ponzio podrá probar al juvenil Lucas Gabriel Silva, que en las últimas semanas fue bajado a reserva para sumar rodaje, pero podría volver para ser el suplente natural de Moreno, quien volvió a ser titular luego de varias semanas por una lesión.

Los partidos que se pierde Fausto Vera en River

En la próxima fecha, el club ubicado en el barrio de Núñez recibirá a Racing de Avellaneda en el estadio Monumental, este domingo 25, desde las 19:15 donde se reencontrará con su gente antes del Superclásico.

En el siguiente partido, el técnico Leonardo Ponzio tendrá la difícil parada de enfrentarse y con la obligación de ganarle a su clásico rival Boca en la Bombonera, el 1° de noviembre a partir de las 15, partido que le permite seguir con vida hasta la última jornada en la pelea por la Tabla Anual y clasificarse definitivamente en los play off del campeonato local.

Por último, River visitará a Aldosivi en el José María Minella de Mar del Plata en lo que será la última fecha de la fase regular que definirá el campeón de la Tabla Anual y los clasificados para la fase de eliminación directa de cara a la final del Torneo Clausura.

River Fausto Vera Belgrano
Noticias relacionadas
fiorentina apunta a santiago beltran y river podria recibir una cifra record por su arquero

Fiorentina apunta a Santiago Beltrán y River podría recibir una cifra récord por su arquero

river y estudiantes armaron una mesa de trabajo para el desarrollo del futbol argentino

River y Estudiantes armaron una mesa de trabajo para el desarrollo del fútbol argentino

calcio: giovanni simeone hizo un doblete en la goleada de torino ante parma

Calcio: Giovanni Simeone hizo un doblete en la goleada de Torino ante Parma

luis enrique y la comparacion de lamine yamal con lionel messi: ahi no va a ganar nadie

Luis Enrique y la comparación de Lamine Yamal con Lionel Messi: "Ahí no va a ganar nadie"

Lo último

Candela Arizaga volvió a Rosario con su madre y pidió no declarar más en la causa contra Facundo Moyano

Candela Arizaga volvió a Rosario con su madre y pidió no declarar más en la causa contra Facundo Moyano

El papa León XIV retomará su agenda con una audiencia general este miércoles

El papa León XIV retomará su agenda con una audiencia general este miércoles

Una cruz se desprendió del altar y mató a un sacerdote mientras celebraba misa

Una cruz se desprendió del altar y mató a un sacerdote mientras celebraba misa

Último Momento
Candela Arizaga volvió a Rosario con su madre y pidió no declarar más en la causa contra Facundo Moyano

Candela Arizaga volvió a Rosario con su madre y pidió no declarar más en la causa contra Facundo Moyano

El papa León XIV retomará su agenda con una audiencia general este miércoles

El papa León XIV retomará su agenda con una audiencia general este miércoles

Una cruz se desprendió del altar y mató a un sacerdote mientras celebraba misa

Una cruz se desprendió del altar y mató a un sacerdote mientras celebraba misa

Se confirmó la lesión de una pieza clave para River: ¿llegará al Superclásico?

Se confirmó la lesión de una pieza clave para River: ¿llegará al Superclásico?

Calcio: Giovanni Simeone hizo un doblete en la goleada de Torino ante Parma

Calcio: Giovanni Simeone hizo un doblete en la goleada de Torino ante Parma

Ovación
Entre la concentración y el aliento, Unión le puso clima a una visita clave ante Riestra

Entre la concentración y el aliento, Unión le puso clima a una visita clave ante Riestra

Sarmiento no se afianza en Colón y otra vez volvió a quedarse en el vestuario

Sarmiento no se afianza en Colón y otra vez volvió a quedarse en el vestuario

Colón dilapidó en 12 minutos lo que había conseguido en cuatro partidos

Colón dilapidó en 12 minutos lo que había conseguido en cuatro partidos

Madelón, ante un partido que puede marcar su futuro en Unión

Madelón, ante un partido que puede marcar su futuro en Unión

La situación de Ignacio Lago en Colón: un gol de colección y una salida inevitable

La situación de Ignacio Lago en Colón: un gol de colección y una salida inevitable

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre