Se confirmó la lesión de una pieza clave para River: ¿llegará al Superclásico?

El volante central Fausto Vera sufrió un desgarro frente a Belgrano y podría perderse lo que resta de la fase regular del Torneo Clausura con River

El volante central Fausto Vera sufrió un desgarro en el partido del domingo pasado frente a Belgrano , que terminó con goleada 3-0 a favor de River , y podría perderse lo que resta de la fase regular del Torneo Clausura.

El técnico Leonardo Ponzio mandó a la cancha al volante desde el banco a los 23 minutos del segundo tiempo, pero tan solo 14 minutos después salió lesionado en el triunfo del Millonario en Córdoba; en el día de la fecha, se confirmó que Vera padeció un desgarro en el isquiotibial derecho, del cual tardará aproximadamente tres semanas en recuperarse.

Esta baja es sensible para el cuerpo técnico de River, debido a que fue pieza fundamental en el planteo táctico del entrenador al ser el titular ante la ausencia de Aníbal Moreno. De esta manera perderá al suplente primordial del "5" en la recta final.

De esta manera, Ponzio podrá probar al juvenil Lucas Gabriel Silva, que en las últimas semanas fue bajado a reserva para sumar rodaje, pero podría volver para ser el suplente natural de Moreno, quien volvió a ser titular luego de varias semanas por una lesión.

Los partidos que se pierde Fausto Vera en River

En la próxima fecha, el club ubicado en el barrio de Núñez recibirá a Racing de Avellaneda en el estadio Monumental, este domingo 25, desde las 19:15 donde se reencontrará con su gente antes del Superclásico.

En el siguiente partido, el técnico Leonardo Ponzio tendrá la difícil parada de enfrentarse y con la obligación de ganarle a su clásico rival Boca en la Bombonera, el 1° de noviembre a partir de las 15, partido que le permite seguir con vida hasta la última jornada en la pelea por la Tabla Anual y clasificarse definitivamente en los play off del campeonato local.

Por último, River visitará a Aldosivi en el José María Minella de Mar del Plata en lo que será la última fecha de la fase regular que definirá el campeón de la Tabla Anual y los clasificados para la fase de eliminación directa de cara a la final del Torneo Clausura.