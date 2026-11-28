River tendrá una durísima prueba cuando visite, desde las 22, a Instituto en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Clausura

River tendrá una durísima prueba este sábado, cuando visite a Instituto en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Clausura . El encuentro, programado para las 22, se llevará a cabo en el Estadio Monumental Presidente Perón y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

River se clasificó a los cuartos de final luego de atravesar un muy duro semestre, que comenzó con las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana, que derivaron en la salida del director técnico Eduardo Coudet.

Ya con Leonardo Ponzio como DT interino, el Millonario consiguió una buena regularidad para finalizar cuarto en la Zona B con 26 puntos, mientras que en los octavos de final venció 3-1 a Lanús.

Pese a la buena remontada de los últimos meses, a River no le alcanzó para clasificar a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual, por lo que está obligado a consagrarse campeón en el Torneo Clausura para volver a disputar el torneo de clubes más importante del continente.

Instituto, por su parte, fue uno de los mejores equipos de la primera fase, en la que finalizó como líder de la Zona A con la considerable suma de 34 puntos. En los octavos de final, los dirigidos por Diego Flores se sacaron de encima a un duro rival como lo es Huracán gracias al triunfo por 2-1.

Probables formaciones de Instituto y River

Instituto (C): Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Alex Luna o Jonás Acevedo, Jeremías Lázaro o Jhon Córdoba y Facundo Suárez. DT: Diego Flores.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Estadio: Monumental Presidente Perón.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Lucas Novelli.

Hora: 22. TV: ESPN Premium.