River derrotó con lo justo por 1-0 a Instituto en los cuartos de final y clasificó a las semifinales del Torneo Clausura, donde enfrentará a Independiente

River derrotó con lo justo por 1-0 a Instituto en los cuartos de final y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura , donde enfrentará a Independiente, que le ganó por penales a Vélez en Liniers.

El autor del gol en el estadio Monumental Presidente Perón fue Gonzalo Montiel, a los 13 minutos de juego. Además, hubo dos penales errados: el primero, ejecutado por Sebastián Driussi, y el otro, por Thiago Almada en el complemento.

En el comienzo del partido, River se mostró mejor asentado en el campo del Monumental Presidente Perón y, con varias llegadas, aunque sin concretar, fue arrinconando al local en su área. De esa manera, se encontró con un remate lejano y potente de Espíndola, que el arquero de Instituto despejó, pero dejó un rebote hacia el medio. Gonzalo Montiel, el más atento, empujó la pelota para abrir el marcador a los 13 minutos.

Minutos más tarde, Sebastián Driussi falló un penal con un remate que se estrelló en el palo izquierdo de Ledesma, tras una mano de Alarcón en el área, cuando intentó evitar un centro de Galván. Instituto respondió con algunas aproximaciones, ante las que Santiago Beltrán respondió de la mejor manera para dejar el arco en 0.

En el complemento, a los dos minutos, Galván tuvo la oportunidad de marcar el segundo gol en un mano a mano, pero, ante la presión en el último tramo, no pudo definir bien, ya que su remate se fue demasiado abierto.

Pero no fue la única ocasión que desperdició el Millonario, ya que tuvo al menos 10 ocasiones de gol, con chances muy claras en las que, entre el palo, el arquero Ledesma y la poca fortuna, no pudo concretar ni ampliar el marcador a su favor.

A los 37 minutos del complemento, Ledesma le atajó con los pies el segundo penal del partido al equipo dirigido por Leonardo Ponzio, esta vez pateado por Thiago Almada.

Con el equipo del Traductor Flores desgastado y dejando espacios que River aprovechó en ocasiones, pero sin efectividad, el partido terminó con el equipo visitante quedándose con la clasificación a las semifinales del torneo, donde ya esperaba Independiente, que eliminó a Vélez por penales.

Formaciones de Instituto y River

Instituto: Marcos Ledesma; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonatan Galvan, Diego Sosa; Matias Gallardo, Gustavo Abregú, Hernán de la Fuente; Jonás Acevedo, Jhon Cordoba, Facundo Suárez. DT: Diego Flores.

River: Santiago Beltrán; Francisco Ortega, Lautaro River, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel; Santiago Espindola, Tobias Andrada, Thiago Almada, Ángel Correa, Tomás Galván; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio

Goles en el primer tiempo: 13m, Gonzalo Montiel (R)

Cambios en el segundo tiempo: en el entretiempo, Lucas Beltrán por Sebastián Driussi (R); 12m, Jeremías Lázaro por Jonás Acevedo (I); 27m, Nicolás Guerra por Jhon Cordoba; Lucas Sanseviero por Facundo Suárez (I); 34m, Marcos Acuña por Francisco Ortega (R); Tissera por Galvan; Meli por Hernán de la Fuente (I); 43m, Lucas Silva por Tobias Andrada; Juan Cruz Meza por Tomás Galvan (R).

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Lucas Novelli.