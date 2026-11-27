El campeón del mundo tiene contrato con Lyon hasta junio de 2027. River dialogó con su representación y Boca lo sigue si se produce la salida de Lautaro Blanco.

River empezó a delinear el plantel para 2027 y dio un primer paso por Nicolás Tagliafico. Según informó TyC Sports, la dirigencia de Núñez se comunicó con la representación del lateral izquierdo para conocer su situación y transmitirle el interés del club. El defensor tiene contrato con Olympique de Lyon hasta junio de 2027 y no recibió una oferta formal.

La situación de Tagliafico y por qué interesa en Núñez

El campeón del mundo perdió continuidad en Francia durante el último semestre, en el que también sufrió una lesión muscular. Desde el Mundial, el lateral participó en ocho de los 19 partidos de Lyon y fue titular en apenas dos.

En River, su nombre aparece en medio de la incertidumbre por la continuidad de Marcos Acuña. El Huevo es la primera opción de Leonardo Ponzio para el lateral izquierdo, aunque los problemas físicos lo dejaron afuera de varios encuentros. Francisco Ortega es la otra alternativa del plantel para ese puesto.

La situación del defensor también se sigue de cerca en Boca. El Xeneize lo tiene en carpeta como posible reemplazante de Lautaro Blanco, cuya eventual salida podría llevar al club a avanzar por Tagliafico.

Los otros tres puestos que River quiere reforzar

La dirigencia también apunta a incorporar un marcador central, un volante central y un delantero de área. Para la defensa, River ya conversó con Inter de Milán por Tomás Palacios, que está a préstamo en Estudiantes de La Plata. Además, mantiene charlas avanzadas por Mauro Coronel, zaguero de 18 años de Nacional de Paraguay que ya debutó con su selección.

En el mediocampo, el club buscará sumar una alternativa ante la salida de Fausto Vera, por quien no ejecutará la opción de compra. Aníbal Moreno y los juveniles Santiago Espíndola y Lucas Silva son las opciones actuales para ese sector.

Para el ataque, River sondeó al paraguayo Alex Arce, goleador de Independiente Rivadavia. La búsqueda coincide con la posible partida de Rafael Santos Borré, que podría salir en enero ante la falta de minutos.