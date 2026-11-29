Independiente clasificó a las semifinales del Clausura tras vencer a por 3-1 en los penales, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y el suplementario

Independiente clasificó este sábado a las semifinales del Torneo Clausura tras vencer a Vélez Sarsfield por 3-1 en la definición por penales, luego de igualar 1-1 al término del tiempo reglamentario y el suplementario en el estadio José Amalfitani.

En un partido de desarrollo equilibrado y definición dramática, el conjunto visitante logró adelantarse en el marcador durante el alargue. Apenas iniciado el primer tiempo suplementario, Sebastián Valdez aprovechó una pelota que quedó suelta en el área tras un tiro de esquina y estableció el 1-0 para el Rojo.

Cuando parecía que Independiente se encaminaba a la clasificación, Vélez reaccionó en los minutos finales del encuentro. A poco del cierre del segundo tiempo suplementario, Ronaldo Martínez conectó de cabeza un centro enviado por Elías Gómez y marcó el empate que llevó la definición a la tanda de penales.

Desde los doce pasos, Independiente mostró mayor efectividad y terminó imponiéndose por 3-1 para sellar su pasaje a las semifinales del certamen.

Para los Rojos convirtieron Meza, Millán y Zabala. Para Vélez lo hizo solamente Alliendro. Marchiori artrajó dos remartes, pero esta vez no alcanzó, mientras que Magallán, Silvero y Nosei tiraron sus remates desviados.

El conjunto dirigido por Julio Vaccari volvió a exhibir carácter en una instancia decisiva y logró avanzar en condición de visitante ante un rival que había mantenido sus opciones hasta el último momento.

Con la clasificación asegurada, Independiente aguardará ahora por el vencedor de la llave entre River e Instituto, que completarán los cruces de cuartos de final y definirán el próximo adversario del equipo de Avellaneda en la lucha por un lugar en la final del Torneo Clausura.

El resumen de Vélez e Independiente