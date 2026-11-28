Independiente visitará Vélez, desde las 20, por los cuartos de final del Torneo Clausura, en busca del pase a las semifinales

Independiente visitará este sábado a Vélez , por los cuartos de final del Torneo Clausura , en un partido que definirá al primer clasificado a las semifinales. El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Salomé Di Iorio.

Vélez fue uno de los mejores equipos en la primera fase, ya que sumó 28 puntos para finalizar tercero en la Zona A con 28 puntos. En lo que respecta a la tabla anual, el Fortín finalizó sexto, por lo que está prácticamente obligado a consagrarse campeón para clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

En los octavos de final, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto sufrieron y mucho para eliminar a Belgrano en los penales. Independiente, por su parte, se clasificó de manera milagrosa a los playoffs gracias a un triunfo agónico contra Deportivo Riestra.

Ya en los octavos de final, el Rojo, que busca cortar con la sequía de 24 años sin títulos locales, dio el golpe en La Paternal y derrotó 2-1 a Argentinos Juniors, que fue uno de los equipos más regulares de la temporada.

El ganador de este enfrentamiento se medirá en las semifinales con Instituto de Córdoba o River, que se medirán el sábado a partir de las 22.

Probables formaciones de Vélez e Independiente

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Lucas Cristaldo, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Santiago Mele; Leonardo Godoy, Sebastián Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Felipe Tempone y Josías Palais. DT: Jadson Viera.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Salomé Di Iorio

Hora: 20. TV: TNT Sports Premium