Guerra de bandas en Bº Adelina Centro de Santo Tomé: siete detenidos tras una feroz balacera en la misma cuadra atacada días atrás

whOcurrió este lunes antes de las 18 en calle Castelli al 4600. Gendarmería Nacional y la Policía de Santa Fe montaron un operativo conjunto para cercar una vivienda desde donde se efectuaron las detonaciones. El lugar coincide con la cuadra donde el pasado 13 de octubre secuestraron 25 vainas servidas de 9mm y cocaína en un búnker de drogas.

Este lunes, poco antes de las 18, en calle Castelli al 4.600 del barrio Adelina Centro de la ciudad de Santo Tomé , se produjo nuevamente un intenso tiroteo que terminó con la aprehensión de siete personas, tres mujeres y cuatro hombres.

Los primeros en llegar fueron oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), que fueron comisionados al lugar por detonaciones de arma de fuego.

Al encontrarse con un desorden entre vecinos de la cuadra, pidieron la colaboración de la Policía de Santa Fe (PSF). Al sector llegaron el jefe de zona en turno y el coordinador de la cuarta zona de la Unidad Regional I La Capital, el jefe de la subcomisaría 16 y oficiales del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé.

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Intensa balacera

Los oficiales cerraron el perímetro del lugar para que cesara la agresión y neutralizaron a cuatro hombres, identificados como J. S., B. C., G. C. y M. O., que viven en la casa de calle Castelli 4.616, desde donde presuntamente se efectuaron los disparos.

Luego ingresaron a esa vivienda, donde encontraron vainas de balas ya disparadas y balas intactas, sin disparar. En la parte trasera de la casa constataron una chapa abierta por la que alguna persona podría haberse dado a la fuga. Los aprehendidos fueron trasladados a la comisaría de la jurisdicción, mientras los oficiales preservaron la escena y aguardaron la llegada de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI.

Antecedente inmediato

Tal como informó UNO Santa Fe el martes 13 de octubre a primera hora de la mañana, en calle Castelli al 4.600 entre, Chaoperauge y Maipú de barrio Adelina Centro de la ciudad de Santo Tomé, se produjo un intenso tiroteo que dejó siete impactos de bala en los frentes de los inmuebles de la cuadra.

Además, un hombre de apellido Coronel resultó herido y fue trasladado al Samco santotomesino. Actuaron oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina y oficiales de Orden Público y Cuerpos de la policía capitalina, además después llegaron los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones, que realizaron los peritajes criminalísticos de rigor y secuestraron 25 vainas servidas de pistola calibre 9 milímetros y los gendarmes secuestraron cocaína dentro de un búnker de drogas. .

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que sean identificadas las personas que puedan aportar información como testigos entre los vecinos del sector.

Además, ordenó que sea constatada la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y que sean secuestradas sus imágenes, además de la realización de los peritajes criminalísticos de rigor a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones.

También ordenó que las siete personas aprehendidas siguieran privadas de su libertad, que sean llevadas y revisadas físicamente en Medicina Legal, y que sean identificadas y alojadas en una dependencia policial de Orden Público, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de abuso de armas y daño.