El incremento del 11,57% fue autorizado por el Gobierno provincial a principios de noviembre y oficializado mediante el Decreto N° 2351/2026. Los nuevos valores alcanzan a la Línea C Verde y a las líneas C Negra, Roja y Azul, con tarifas diferenciadas según el recorrido y los beneficios de la tarjeta SUBE.

Nuevas tarifas. A partir de este sábado rigen aumentos en las líneas C Verde, Negra, Roja y Azul.

A partir de este sábado 28 de noviembre comenzarán a regir los nuevos cuadros tarifarios para los servicios de transporte de pasajeros de la Línea C Verde y de las líneas C Negra, Roja y Azul . La actualización corresponde al aumento del 11,57% autorizado por el Gobierno de Santa Fe a principios de noviembre y oficializado a través del Decreto N° 2351/2026.

Los nuevos importes alcanzan a los recorridos que conectan Sauce Viejo, Santo Tomé, Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes. La actualización contempla las tarifas Normal SUBE, Atributo Social SUBE y el descuento del 50%, además de los valores para los viajes urbanos dentro de Sauce Viejo y Santo Tomé.

Línea C Verde: cuánto cuesta viajar según el recorrido

Para la Línea C Verde, los valores se organizan según las localidades de origen y destino y contemplan tres categorías: tarifa Normal SUBE, Atributo Social SUBE y tarifa con descuento del 50%.

En los viajes desde Sauce Viejo, la tarifa normal será de $2.753,29 para el recorrido local, $4.210,06 hasta Santo Tomé, $5.506,59 hasta Santa Fe, $7.109,04 hasta Rincón y $7.567,92 hasta Arroyo Leyes. Con Atributo Social SUBE, los importes serán de $1.238,98, $1.894,53, $2.477,97, $3.199,07 y $3.405,56, respectivamente. Para la tarifa del 50%, los valores quedarán en $1.376,65, $2.105,03, $2.753,30, $3.554,52 y $3.783,96.

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Desde Santo Tomé, los pasajes costarán $2.549,35 para el recorrido local, $4.049,81 hasta Santa Fe, $4.508,70 hasta Rincón y $5.499,30 hasta Arroyo Leyes. En tanto, con Atributo Social los valores serán de $1.147,21, $1.822,41, $2.028,92 y $2.474,69. Para la tarifa del 50%, se fijaron en $1.274,68, $2.024,91, $2.254,35 y $2.749,65.

En los trayectos que parten desde Santa Fe, la tarifa normal será de $2.476,51 para el recorrido local, $3.437,97 hasta Rincón y $4.428,58 hasta Arroyo Leyes. Los usuarios con Atributo Social abonarán $1.114,43, $1.547,09 y $1.992,86, respectivamente. Con el descuento del 50%, los importes serán de $1.238,26, $1.718,99 y $2.214,29.

Por su parte, desde Rincón, el boleto costará $2.345 hasta la misma localidad y $3.285,01 hasta Arroyo Leyes. Para el Atributo Social, los montos serán de $1.055,25 y $1.478,25, mientras que la tarifa del 50% quedará en $1.172,50 y $1.642,51. En los viajes dentro de Arroyo Leyes, el pasaje tendrá un valor de $2.345,40 en la tarifa normal, $1.055,43 con Atributo Social y $1.172,70 con el descuento del 50%.

Líneas C Negra, Roja y Azul: tarifas entre localidades

Para las líneas C Negra, Roja y Azul, los nuevos valores corresponden a los tramos que vinculan Sauce Viejo, Santo Tomé y Santa Fe.

El recorrido entre Sauce Viejo y Santo Tomé tendrá un costo de $2.345 con tarifa normal, $1.055,25 con Atributo Social y $1.172,50 con el descuento del 50%. Para viajar entre Santo Tomé y Santa Fe, los importes serán de $2.549,35, $1.147,21 y $1.274,68, respectivamente.

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En tanto, el trayecto entre Sauce Viejo y Santa Fe costará $3.030,09 con tarifa normal, $1.363,54 con Atributo Social y $1.515,05 para la tarifa del 50%.

Cuánto cuesta el boleto urbano en Sauce Viejo y Santo Tomé

Los cuadros tarifarios también establecen valores para los viajes dentro de cada localidad. Tanto en Sauce Viejo como en Santo Tomé, el boleto urbano tendrá un costo de $2.345 para la tarifa normal y de $1.172,50 para la tarifa con descuento del 50%.

Los nuevos importes comenzarán a aplicarse desde este sábado 28 de noviembre en los servicios alcanzados por la actualización.