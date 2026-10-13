Ataque mafioso en Santo Tomé: dispararon 25 veces, hirieron a un hombre y hallaron un búnker de cocaína

La balacera ocurrió el lunes por la noche sobre calle Castelli. Un hombre resultó herido y fue trasladado al SAMCo local. Durante los peritajes de la PDI y Gendarmería, la huida de un sospechoso derivó en el secuestro de dosis de cocaína y elementos de corte. La causa se investiga como tentativa de homicidio y microtráfico.

Balacera en barrio Adelina Centro: investigan un intento de homicidio vinculado al narcomenudeo en Santo Tomé.

Este lunes por la noche, durante la última jornada del fin de semana largo, se produjo una balacera contra un hombre en el barrio Adelina Centro de Santo Tomé . El ataque ocurrió sobre calle Castelli, en la cuadra comprendida entre Chapeaurouge y Maipú, y dejó siete impactos de bala en distintas viviendas. La víctima resultó herida y fue trasladada al Samco de Santo Tomé.

Tras el ataque, llegaron al lugar oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) , junto con investigadores de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y especialistas en peritajes criminalísticos.

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Los efectivos entrevistaron a cinco personas, entre ellas la víctima, y realizaron una inspección ocular de la escena. Las tareas se extendieron desde las 20 hasta pasada la medianoche, cerca de la 1.30 del martes.

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Secuestraron 25 vainas servidas de armas de fuego

Durante los peritajes, los investigadores recogieron en la calzada y en las viviendas 19 vainas servidas calibre 9 milímetros y tres calibre .380, además de dos proyectiles encamisados y uno de plomo.

En total, se contabilizaron 25 vainas y proyectiles, mientras que en la inspección de la escena se constataron siete impactos de bala y otros tres orificios compatibles con disparos.

Los elementos secuestrados serán parte de las actuaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Hallaron un presunto búnker de venta de cocaína

Por disposición del fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Gonzalo Iglesias, los investigadores secuestraron un teléfono celular que una persona había dejado caer mientras escapaba a través de una vivienda ubicada en la misma cuadra.

En el interior del inmueble encontraron 26 envoltorios de papel glasé de distintos colores con una sustancia en polvo de características similares a la cocaína. Ante ese hallazgo, los investigadores informaron al fiscal, quien autorizó una requisa domiciliaria.

Durante el procedimiento, realizado en presencia de testigos, los efectivos encontraron documentación personal, un módem y elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes. Por las características del material secuestrado, los investigadores sospechan que el lugar funcionaba como un búnker de venta de drogas.

La sustancia dio positivo para cocaína

Los efectivos de Gendarmería Nacional que intervenían en el marco del Plan Bandera trasladaron a los testigos y los elementos secuestrados hasta la sede del Escuadrón Núcleo Santa Fe Norte.

Allí, especialistas del área de Criminalística y Estudios Forenses realizaron el pesaje y el test de orientación de la sustancia, que dio resultado positivo para cocaína, con un peso bruto de seis gramos.

La droga quedó resguardada en el depósito judicial de la unidad. También fueron secuestrados una balanza, el teléfono celular, tres documentos nacionales de identidad y una cédula de identificación del automotor.

Tentativa de homicidio y presunta comercialización de estupefacientes

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Región II de Gendarmería Nacional y a la Policía de Investigaciones. Esta última informó al fiscal de Homicidios en turno, Gonzalo Iglesias, quien dispuso que la víctima y los testigos quedaran a disposición de los investigadores de la División Homicidios de la PDI.

Además, ordenó remitir a esa dependencia las actuaciones preliminares y los elementos secuestrados, de acuerdo con el protocolo de actuación policial para delitos en flagrancia del MPA.

Los peritajes sobre las vainas y los proyectiles estuvieron a cargo de especialistas en balística.

La causa quedó encuadrada provisoriamente como tentativa de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego y, por el hallazgo de la droga fraccionada, como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y establecer la vinculación entre la balacera y el presunto punto de venta de drogas.