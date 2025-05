Cristina Kirchner habló sobre el nuevo blanqueo de dólares y se refirió a los "narcos de Rosario"

La expresidenta se expresó sobre el nuevo límite en los controles para el uso de dinero no declarado y sostuvo que el monto "es joda, no existe"

"Muchos compañeros y periodistas hablan del narcotráfico y de los 50 millones de pesos por mes. Muchachos, 50 millones de pesos por mes es joda. En serio, olvídense. No existe. Critiquemos por otras cosas, pero no hablemos pelotudeces . Si nosotros salimos por la tele a hablar que con 50 millones pesos va a lavar al narco se nos van a matar de risa los narcos que nos están mirando por televisión en Nordelta, Puerto Madero y Rosario".

Así, la exmandataria hizo referencia al anuncio brindado por el gobierno nacional el pasado jueves sobre un nuevo límite en los controles para el uso de dinero no declarado. El paquete denominado pomposamente como “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos” eleva el monto a partir del cual Arca controlará las transferencias, pasando de $ 1 millón a $ 50 millones.

Una vez más, Cristina criticó el plan económico de Milei

Durante el Encuentro de la Cultura Popular, Cristina Kirchner celebró "el nacimiento de la Patria", recordó los 22 años de la asunción de Néstor Kirchner como mandatario y lanzó fuertes críticas al gobierno de Javier Milei.

“¿Se dieron cuenta de que estos tipos no construyeron nada? Ni una puta escuela, ni un puto edificio, nada. Le cambian el nombre. Su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron. Qué mediocres, qué chatos. Generadores de cultura, de acá. ¿Quién se va a acordar de estos tipos en 20 años?“, ironizó.

Recordó que Néstor Kirchner “fue hijo del default” del año 2001, al que destacó como “el más grande de la historia”. También comparó la política económica de este gobierno con la implementada por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar: “No había sindicatos, no había partidos políticos, no había protestas y al que hacía algo se lo llevaban y al que no hacía también. Y sin embargo, a pesar de no tener oposición, fracasó”.

Cristina Kirchner consideró que “el principal problema” que tiene el gobierno de Milei es “que no tiene dólares” y advirtió que para atenuar esa situación, la administración actual “sigue largando bombas de humo para que discutamos cosas que pasan al olvido”.

En ese sentido, preguntó si alguien recordaba el Pacto de Mayo, firmado en julio pasado. Lo comparó con “lo que están haciendo ahora”. Y citó la frase dicha días atrás por el ministro de Economía -“tus dólares tu decisión”- a la que acompañó con una crítica irónica: “Escuchame, un pastelito está dos lucas, ¿qué te pasa?"

“El consumo se ha ido al corno y no lo pueden repuntar. Como no quieren emitir para comprar dólares, porque saben lo que pasan, es notable. Y siguen hablando del problema. Este sostenimiento que se está haciendo posiblemente hasta las elecciones próximas, tiene que ver con un nivel de endeudamiento formidable. Creo que de seguir, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana", remarcó.

La titular del PJ analizó también el resultado de las elecciones legislativas locales de CABA. “Vimos en la última elección cómo en barrios populares donde Milei había ganado en la primera vuelta del año 23, ahora perdió. ¿Saben por qué perdió? Porque es donde primero impacta la crisis. Ya no se puede pagar el pintor, el plomero, el jardinero, nada. Este modelo le sirve a un 30% de la población. El otro 70% queda afuera. No impacta de golpe, es progresivo. Y vimos que en esos barrios populares perdió y nosotros ganamos pero hubo gente que no salió a votar. Pareciera que aquellos que votaron a Milei tampoco quieren volver a nosotros y tenemos que preguntarnos el por qué.

En ese sentido, cuestionó la posición de protección industrial que históricamente tuvo el peronismo porque “muchas veces no redundaba en mayor inversión” y aseguró que en el mundo de hoy “la única manera de competir es con innovación tecnológica”. Para poner en contexto, destacó el éxito de la serie argentina El Eternauta.

“Quiere decir que cuando uno tiene algo para ofrecer que vale, que tiene valor, el inversor es extranjero pero no es estúpido”, aseguró y recordó una charla que tuvo con el presidente de China en 2015: “Y me dijo: ‘Nosotros no tenemos problema en que vengan los extranjeros siempre y cuando transferan tecnología y vengan inversiones’. Tenemos que replantear el modelo económico para ofrecerle a la sociedad. Hay que discutirlo".

Durante su extenso discurso, la también ex vicepresidenta le habló directamente a sus seguidores y dejó un claro mensaje hacia la interna del peronismo y el futuro electoral del kirchnerismo cuyo éxito, de alguna manera, puso en duda.

“Tenemos que dejar de ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos. Esto requiere capacidad de análisis, poder ver más allá de la próxima elección y, fundamentalmente, dejar de lado las mezquindades y los egos, que tanto daño y han provocado fragmentación inútil además, porque la fragmentación deviene cuando no hay debate. Cuando hay debate, nunca hay fragmentación, hay síntesis siempre, porque es una idea finalmente que alumbra y encarna en la sociedad. Cuando hay tanto grupo, tanta cosa suelta, es porque lo único que hay es discusión de egos y mezquindades”, advirtió ante los aplausos de los presentes.